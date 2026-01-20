Ричмонд
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.97
П2
5.20
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.39
П2
1.87
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.43
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.37
П2
1.87
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
5
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
1
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Виннипег
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Филадельфия
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Миннесота
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Питтсбург
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
5
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Баффало
1
П1
X
П2

Шайбы Панарина и Гаврикова не спасли «Рейнджерс» от поражения

«Анахайм» дома обыграл «Рейнджерс» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев дубль оформил Каттер Готье (42', 50'), еще по одной шайбе забросили Мейсон Мактавиш (12'), Джеффри Вьель (29'), Алекс Киллорн (39'). У гостей отличились Мэттью Робертсон (5'), Артемий Панарин (25') и Владислав Гавриков (48').

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил 19-ю шайбу в этом сезоне, реализовав большинство, а также поучаствовал в третьем голе своей команды, записав на свой счет результативную передачу. Текущая результативная серия 34-летнего россиянина насчитывает десять матчей. Всего на счету Панарина 49 сыгранных матчей, в которых он набрал 56 (19+37) очков.

Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков забросил восьмую шайбу в этом сезоне, реализовав большинство. Всего на счету 30-летнего россиянина 50 сыгранных матчей, в которых он набрал 16 (8+8) очков.

Защитник «Анахайма» Павел Минтюков поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 22-летнего россиянина 44 сыгранных матча, в которых он набрал 12 (5+7) очков.

«Анахайм» выиграл четвертый матч подряд и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В четверг, 22 января, «утки» на выезде сыграют против «Колорадо».

«Рейнджерс» проиграли 9 из 11 последних матчей и занимают последнее, 16-е место на Востоке. В среду, 21 января, нью-йоркцы на выезде сыграют против «Лос-Анджелеса».

Другие матчи игрового дня:

«Чикаго» дома обыграл «Виннипег» (2:0). Нападающий «Чикаго» Илья Михеев поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей.

«Нью-Джерси» на выезде обыграл «Калгари» (2:1 ОТ). Нападающий «Калгари» Матвей Гридин отметился результативной передачей, набрав второе очко в НХЛ.

«Айлендерс» на выезде победили «Ванкувер» (4:3). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 29 из 32 бросков по своим воротам и одержал 16-ю победу в этом сезоне.