Шайбы Панарина и Гаврикова не спасли «Рейнджерс» от поражения

У хозяев дубль оформил Каттер Готье (42', 50'), еще по одной шайбе забросили Мейсон Мактавиш (12'), Джеффри Вьель (29'), Алекс Киллорн (39'). У гостей отличились Мэттью Робертсон (5'), Артемий Панарин (25') и Владислав Гавриков (48').
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил 19-ю шайбу в этом сезоне, реализовав большинство, а также поучаствовал в третьем голе своей команды, записав на свой счет результативную передачу. Текущая результативная серия 34-летнего россиянина насчитывает десять матчей. Всего на счету Панарина 49 сыгранных матчей, в которых он набрал 56 (19+37) очков.
Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков забросил восьмую шайбу в этом сезоне, реализовав большинство. Всего на счету 30-летнего россиянина 50 сыгранных матчей, в которых он набрал 16 (8+8) очков.
Защитник «Анахайма» Павел Минтюков поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 22-летнего россиянина 44 сыгранных матча, в которых он набрал 12 (5+7) очков.
«Анахайм» выиграл четвертый матч подряд и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В четверг, 22 января, «утки» на выезде сыграют против «Колорадо».
«Рейнджерс» проиграли 9 из 11 последних матчей и занимают последнее, 16-е место на Востоке. В среду, 21 января, нью-йоркцы на выезде сыграют против «Лос-Анджелеса».
Другие матчи игрового дня:
«Чикаго» дома обыграл «Виннипег» (2:0). Нападающий «Чикаго» Илья Михеев поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей.
«Нью-Джерси» на выезде обыграл «Калгари» (2:1 ОТ). Нападающий «Калгари» Матвей Гридин отметился результативной передачей, набрав второе очко в НХЛ.
«Айлендерс» на выезде победили «Ванкувер» (4:3). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 29 из 32 бросков по своим воротам и одержал 16-ю победу в этом сезоне.