Шайбы Панарина и Гаврикова не спасли «Рейнджерс» от поражения

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил 19-ю шайбу в этом сезоне, реализовав большинство, а также поучаствовал в третьем голе своей команды, записав на свой счет результативную передачу. Текущая результативная серия 34-летнего россиянина насчитывает десять матчей. Всего на счету Панарина 49 сыгранных матчей, в которых он набрал 56 (19+37) очков.