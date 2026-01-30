Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.80
П2
9.00
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.34
П2
3.35
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.40
П2
3.09
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Анахайм
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
4
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
5
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
4
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
5
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Детройт
3
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
6
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Юта
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
7
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
6
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Виннипег
1
П1
X
П2

«Миннесота» обыграла «Калгари» благодаря голам Капризова и Юрова

«Миннесота» дома обыграла «Калгари» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Данила Юров (3'), Винни Хиностроза (11'), Мэтт Болди (58') и Кирилл Капризов (58'). У гостей единственную шайбу забросил Морган Фрост (46').

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 29-ю шайбу в этом сезоне, поразив пустые ворота соперника. Также 28-летний россиянин поучаствовал в третьей шайбе своей команды и записал на свой счет результативную передачу.

Всего на счету Капризова после 55 сыгранных матчей 66 (29+37) набранных очков. Он является самым результативным игроком «Миннесоты» в этом сезоне и занимает седьмое место в гонке бомбардиров.

Нападающий «Миннесоты» Данила Юров забросил восьмую шайбу в этом сезоне. Всего на счету 22-летнего россиянина после 48 сыгранных матчей 20 (8+12) набранных очков.

Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко поучаствовал в шайбе Юрова и отметился результативной передачей. Всего на счету 34-летнего россиянина после 48 сыгранных матчей 29 (13+16) набранных очков.

«Миннесота» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Колорадо» на семь очков. В воскресенье, 1 февраля, «дикари» на выезде сыграют против «Эдмонтона».

Миннесота
4:1
2:0, 0:0, 2:1
Калгари
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
30.01.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Grand Casino Arena, 17278 зрителей
Главные тренеры
Джон Хайнс
Райан Гуска
Вратари
Филип Густавссон
Девин Кули
(00:00-57:38)
Девин Кули
(c 57:45)
1-й период
02:43
Данила Юров
(Владимир Тарасенко, Дэмон Хант)
02:45
Маркус Фолиньо
02:45
Адам Клапка
06:05
Брок Фэйбер
10:37
Винс Хиностроза
(Джейкоб Миддлтон, Джаред Сперджен)
18:20
Райан Хартман
3-й период
45:49
Морган Фрост
(Джонатан Юбердо)
46:05
Куинн Хьюз
54:53
Мартин Поспишил
56:07
Маккензи Уигар
57:17
Мэтт Болди
(Кирилл Капризов, Куинн Хьюз)
57:45
Кирилл Капризов
(Брок Фэйбер, Юэль Эрикссон Эк)
Статистика
Миннесота
Калгари
Штрафное время
11
9
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше