«Миннесота» обыграла «Калгари» благодаря голам Капризова и Юрова

У хозяев заброшенными шайбами отметились Данила Юров (3'), Винни Хиностроза (11'), Мэтт Болди (58') и Кирилл Капризов (58'). У гостей единственную шайбу забросил Морган Фрост (46').
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 29-ю шайбу в этом сезоне, поразив пустые ворота соперника. Также 28-летний россиянин поучаствовал в третьей шайбе своей команды и записал на свой счет результативную передачу.
Всего на счету Капризова после 55 сыгранных матчей 66 (29+37) набранных очков. Он является самым результативным игроком «Миннесоты» в этом сезоне и занимает седьмое место в гонке бомбардиров.
Нападающий «Миннесоты» Данила Юров забросил восьмую шайбу в этом сезоне. Всего на счету 22-летнего россиянина после 48 сыгранных матчей 20 (8+12) набранных очков.
Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко поучаствовал в шайбе Юрова и отметился результативной передачей. Всего на счету 34-летнего россиянина после 48 сыгранных матчей 29 (13+16) набранных очков.
«Миннесота» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Колорадо» на семь очков. В воскресенье, 1 февраля, «дикари» на выезде сыграют против «Эдмонтона».
Джон Хайнс
Райан Гуска
Филип Густавссон
Девин Кули
(00:00-57:38)
Девин Кули
(c 57:45)
02:43
Данила Юров
(Владимир Тарасенко, Дэмон Хант)
02:45
Маркус Фолиньо
02:45
Адам Клапка
06:05
Брок Фэйбер
10:37
Винс Хиностроза
(Джейкоб Миддлтон, Джаред Сперджен)
18:20
Райан Хартман
45:49
Морган Фрост
(Джонатан Юбердо)
46:05
Куинн Хьюз
54:53
Мартин Поспишил
56:07
Маккензи Уигар
57:17
Мэтт Болди
(Кирилл Капризов, Куинн Хьюз)
57:45
Кирилл Капризов
(Брок Фэйбер, Юэль Эрикссон Эк)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит