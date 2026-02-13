Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
14:10
Италия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
23.00
X
11.25
П2
1.11
Хоккей. Мужчины
14:10
Финляндия
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.42
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.83
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.35
П2
1.85
Хоккей. Мужчины
18:40
Франция
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
25.00
X
12.75
П2
1.09
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Авангард
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Трактор
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Латвия
1
:
США
5
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Германия
3
:
Дания
1
П1
X
П2

Овечкин раскачал танцпол в Дубае во время олимпийской паузы

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин был замечен на одной из вечеринок в Дубае во время олимпийской паузы в НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

40-летний россиянин проводит время с семьей в Дубае. В сети появилось видео, где Овечкин вместе со своей супругой Анастасией активно двигаются под музыку на сцене рядом с диджеем.

В этом сезоне Овечкин провел 59 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 48 (22+26) очков. На данный момент на его счету 996 заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) он отстает на 20 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 23 игры.

«Вашингтон» ушел на олимпийский перерыв на десятом месте в турнирной таблице, отставая от зоны плей-офф на четыре очка. Следующий матч «столичные» проведут 26 февраля дома против «Филадельфии».

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. Сборная России отстранена Международной федерацией хоккея (IIHF) от участия в соревнованиях на неопределенный срок и не принимает участия в олимпийском хоккейном турнире.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
