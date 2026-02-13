Овечкин раскачал танцпол в Дубае во время олимпийской паузы

40-летний россиянин проводит время с семьей в Дубае. В сети появилось видео, где Овечкин вместе со своей супругой Анастасией активно двигаются под музыку на сцене рядом с диджеем.
В этом сезоне Овечкин провел 59 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 48 (22+26) очков. На данный момент на его счету 996 заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) он отстает на 20 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 23 игры.
«Вашингтон» ушел на олимпийский перерыв на десятом месте в турнирной таблице, отставая от зоны плей-офф на четыре очка. Следующий матч «столичные» проведут 26 февраля дома против «Филадельфии».
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. Сборная России отстранена Международной федерацией хоккея (IIHF) от участия в соревнованиях на неопределенный срок и не принимает участия в олимпийском хоккейном турнире.