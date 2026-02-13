Овечкин впервые прокомментировал новость о смерти крестного отца

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о смерти своего крестного отца.
«Ушел из жизни Александр Николаевич Филиппов. Мой тренер, добрый, честный, искренний человек, легенда “Динамо”, чемпион мира. Это невосполнимая утрата. Вечная память Александру Николаевичу и сил всем его родным и близким», — приводит слова Овечкина медиакоманда спортсмена в Telegram-канале.
Напомним, Филиппов скончался 13 февраля 2026 года, причины смерти не объявлены. Филиппов выступал за московскую команду в 1970-е годы. В составе «Динамо» он дважды завоевал Кубок СССР и неоднократно становился призером союзного первенства. В 1975 году в составе сборной СССР он выиграл чемпионат мира и Европы. Позднее его имя было внесено в Зал славы «Динамо».
Хоккейный клуб «Динамо» выразил свои соболезнования о случившемся. Филиппов был чемпионом мира и Европы в 1975 году составе сборной СССР.