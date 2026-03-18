День в истории спорта: 18 марта 1892 года был учрежден Кубок Стэнли

Трофею дали название «Хоккейный кубок вызова Доминиона», а позже он стал известен как Кубок Стэнли — самый престижный трофей в мировом хоккее.
Стэнли сразу ввел строгие правила: кубок переходящий, не становится собственностью победителя; команды могут гравировать свои имена на кольцах; распорядители решают споры; матчи за приз — от одного до трех, на нейтральных аренах; выручка от билетов делится поровну.
В 1893 году первыми чемпионами стали «Монреаль ААА» — победители Любительской хоккейной ассоциации Канады (AHAC). Команда под руководством Тома Патона выиграла 7 из 8 матчей сезона, забросив 40 шайб. Игроки получили золотые перстни с гравировкой — традиция, заложенная тогда же.
Изначально приз разыгрывали любители, с 1908 года — профессионалы. С 1926 года — эксклюзивно в НХЛ. Кубок вырос: добавили кольца для гравировок (сейчас суммарная высота трофея составляет 90 см, а вес — 15,5 кг), меняют ободы в Зале славы. «Монреаль Канадиенс» лидирует с 24 победами.
Кубок пережил приключения: тонул в канале, служил горшком для цветов, его «гуляют» игроки летом. В 2026 году он по-прежнему символ хоккейного величия.