Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
:
Миннесота
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.50
П2
3.21
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.30
П2
2.06
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.73
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.60
X
4.50
П2
1.87
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
3
:
Авангард
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
5
:
Амур
2
П1
X
П2

День в истории спорта: 18 марта 1892 года был учрежден Кубок Стэнли

18 марта 1892 года генерал-губернатор Канады лорд Фредерик Артур Стэнли купил в Лондоне серебряную чашу за 10 гиней (около 50 долларов), чтобы учредить приз для лучшей любительской хоккейной команды Доминиона.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Трофею дали название «Хоккейный кубок вызова Доминиона», а позже он стал известен как Кубок Стэнли — самый престижный трофей в мировом хоккее.

Стэнли сразу ввел строгие правила: кубок переходящий, не становится собственностью победителя; команды могут гравировать свои имена на кольцах; распорядители решают споры; матчи за приз — от одного до трех, на нейтральных аренах; выручка от билетов делится поровну.

В 1893 году первыми чемпионами стали «Монреаль ААА» — победители Любительской хоккейной ассоциации Канады (AHAC). Команда под руководством Тома Патона выиграла 7 из 8 матчей сезона, забросив 40 шайб. Игроки получили золотые перстни с гравировкой — традиция, заложенная тогда же.

Изначально приз разыгрывали любители, с 1908 года — профессионалы. С 1926 года — эксклюзивно в НХЛ. Кубок вырос: добавили кольца для гравировок (сейчас суммарная высота трофея составляет 90 см, а вес — 15,5 кг), меняют ободы в Зале славы. «Монреаль Канадиенс» лидирует с 24 победами.

Кубок пережил приключения: тонул в канале, служил горшком для цветов, его «гуляют» игроки летом. В 2026 году он по-прежнему символ хоккейного величия.