Дубль Мичкова принес «Филадельфии» победу над «Рейнджерс»

«Филадельфия» на выезде обыграла «Рейнджерс» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

У гостей в основное время отличились Матвей Мичков (31') и Тревор Зеграс (41'), у хозяев забивали Сэм Кэррик (10') и Алексис Лафренье (22'). Победу «Филадельфии» принес точный бросок Мичкова на третьей минуте овертайма.

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забросил 14-ю и 15-ю шайбы в этом сезоне и был признан первой звездой матча. Всего на счету 21-летнего россиянина после 57 сыгранных матчей 31 (15+16) набранное очко.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин провел первый матч после травмы нижней части тела, полученной в начале января. 30-летний россиянин отразил 21 из 24 бросков по своим воротам.

«Филадельфия» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на восемь очков. В субботу, 28 февраля, «летчики» дома сыграют против «Бостона».

«Рейнджерс» проиграли 13 из 15 последних матчей и идут на последнем, 16-м месте на Востоке. В тот же день нью-йоркцы дома сыграют против «Питтсбурга».

Рейнджерс
2:3
1:0, 1:1, 0:1
ОТ
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
27.02.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 16867 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Рик Токкет
Вратари
Игорь Шестеркин
(00:00-59:23)
Самуэль Эрссон
(00:00-23:12)
Игорь Шестеркин
(59:51-62:10)
Самуэль Эрссон
(23:29-28:14)
Самуэль Эрссон
(28:27-62:10)
1-й период
09:56
Сэм Кэррик
(Тэйлор Рэддиш, Уильям Борген)
16:11
Сэм Кэррик
16:11
Гарнет Хэтэуэй
16:11
Гарнет Хэтэуэй
2-й период
21:23
Алексис Лафренье
(Уилл Куилль, Винс Трочек)
23:29
Бреннан Отманн
28:27
Конор Шири
30:25
Матвей Мичков
(Оуэн Типпетт, Ноа Кэйтс)
31:53
Тревор Зеграс
33:17
Винс Трочек
3-й период
40:39
Тревор Зеграс
(Трэвис Конекны, Трэвис Санхейм)
47:28
Алексис Лафренье
54:40
Владислав Гавриков
59:51
Матвей Мичков
Овертайм
62:10
Матвей Мичков
(Шон Кутюрье, Ник Силер)
Статистика
Рейнджерс
Филадельфия
Штрафное время
15
11
Игра в большинстве
3
5
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит