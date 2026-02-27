Дубль Мичкова принес «Филадельфии» победу над «Рейнджерс»

У гостей в основное время отличились Матвей Мичков (31') и Тревор Зеграс (41'), у хозяев забивали Сэм Кэррик (10') и Алексис Лафренье (22'). Победу «Филадельфии» принес точный бросок Мичкова на третьей минуте овертайма.
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забросил 14-ю и 15-ю шайбы в этом сезоне и был признан первой звездой матча. Всего на счету 21-летнего россиянина после 57 сыгранных матчей 31 (15+16) набранное очко.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин провел первый матч после травмы нижней части тела, полученной в начале января. 30-летний россиянин отразил 21 из 24 бросков по своим воротам.
«Филадельфия» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на восемь очков. В субботу, 28 февраля, «летчики» дома сыграют против «Бостона».
«Рейнджерс» проиграли 13 из 15 последних матчей и идут на последнем, 16-м месте на Востоке. В тот же день нью-йоркцы дома сыграют против «Питтсбурга».
Майк Салливан
Рик Токкет
Игорь Шестеркин
(00:00-59:23)
Самуэль Эрссон
(00:00-23:12)
Игорь Шестеркин
(59:51-62:10)
Самуэль Эрссон
(23:29-28:14)
Самуэль Эрссон
(28:27-62:10)
09:56
Сэм Кэррик
(Тэйлор Рэддиш, Уильям Борген)
16:11
Сэм Кэррик
16:11
Гарнет Хэтэуэй
16:11
Гарнет Хэтэуэй
21:23
Алексис Лафренье
(Уилл Куилль, Винс Трочек)
23:29
Бреннан Отманн
28:27
Конор Шири
30:25
Матвей Мичков
(Оуэн Типпетт, Ноа Кэйтс)
31:53
Тревор Зеграс
33:17
Винс Трочек
40:39
Тревор Зеграс
(Трэвис Конекны, Трэвис Санхейм)
47:28
Алексис Лафренье
54:40
Владислав Гавриков
59:51
Матвей Мичков
62:10
Матвей Мичков
(Шон Кутюрье, Ник Силер)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит