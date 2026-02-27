Шайба Подколзина помогла «Эдмонтону» разгромить «Лос‑Анджелес»

У гостей дубль оформил Джейк Уолман (46', 48'), еще по одной шайбе забросили Тай Эмберсон (8'), Василий Подколзин (9'), Эндрю Манджапане (23'), Коннор Макдэвид (25'), Зак Хайман (29') и Леон Драйзайтль (41'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Уоррена Фогеле (13').
Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин забросил 13-ю шайбу в этом сезоне, которая стала для его команды победной. Всего на счету 24-летнего россиянина после 60 сыгранных матчей 27 (13+14) набранных очков.
Подколзин обновил свой личный рекорд по очкам в НХЛ, установленным в дебютном для него сезоне-2021/22, когда он выступал за «Ванкувер». Тогда за 79 матчей он записал на свой счет 26 (14+12) очков.
«Эдмонтон» прервал серию из четырех поражений и поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 28 февраля, «нефтяники» на выезде сыграют против «Сан-Хосе».
«Лос-Анджелес» потерпел пятое поражение подряд и идет на десятом месте на Западе, отставая от зоны плей-офф на три очка. В воскресенье, 1 марта, «короли» дома сыграют против «Калгари».
Джим Хиллер
Крис Ноблок
Дарси Кемпер
(00:00-26:49)
Коннор Ингрэм
Антон Форсберг
(c 26:49)
07:25
Тай Эмберсон
(Джек Рословик, Мэтт Савой)
08:19
Василий Подколзин
(Дарнелл Нерс, Эндрю Манджапане)
12:15
Уоррен Фогеле
(Джоэль Эдмундсон)
15:28
Дарнелл Нерс
22:59
Эндрю Манджапане
(Маттиас Экхольм, Зак Хаймэн)
24:58
Коннор Макдэвид
(Зак Хаймэн)
28:26
Дрю Даути
28:44
Зак Хаймэн
(Леон Драйзайтль, Эван Бушар)
30:20
Алекс Лафферье
40:09
Джефф Малотт
40:31
Леон Драйзайтль
(Коннор Макдэвид)
45:24
Джейк Уолман
(Мэтт Савой, Леон Драйзайтль)
47:36
Джейк Уолман
(Леон Драйзайтль)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит