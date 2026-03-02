Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона», взяв выходной

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку команды 2 марта.
Журналистка Сэмми Силбер сообщила об этом на своей странице в соцсетях, уточнив, что 40-летнему хоккеисту был предоставлен выходной. В текущем сезоне форвард провел 62 матча и набрал 50 (24+26) очков.
Ночью 1 марта в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» проиграл «Монреаль Канадиенс» со счетом 6:2. Встреча прошла на стадионе «Белл-центр» в Монреале. Овечкин забросил обе шайбы для «Вашингтона», прервав свою безголевую серию из семи матчей.
В 62 играх текущего сезона Овечкин набрал 50 очков (24 гола и 26 передач). «Вашингтон», который прервал свою победную серию из трех матчей, занимает 9-е место на Востоке с 69 очками после 62 игр. В следующем матче команда 4 марта сыграет дома против «Юты Мамонт», игра начнется в 3:00 по московскому времени.