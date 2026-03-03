Марченко оформил дубль и был признан первой звездой матча НХЛ

У гостей в основное время матча отличились Адам Фантилли (6'), Кирилл Марченко (16'), Шон Монахан (24') и Матье Оливье (32'). У хозяев дубль оформил Гейб Перро (41', 56'), еще по одной шайбе забросили Владислав Гавриков (41') и Уилл Борген (53'). Победу «Коламбусу» принес точный бросок Марченко на 64-й секунде овертайма.
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил 21-ю и 22-ю шайбы в сезоне и был признан первой звездой матча. Также 25-летний россиянин поучаствовал в первой шайбе своей команды и записал на свой счет результативную передачу. Всего на счету Марченко после 53 сыгранных матчей 50 (22+28) набранных очков. Он является лучшим снайпером «Коламбуса» в этом сезоне.
Защитник «Коламбуса» Иван Проворов поучаствовал в первой шайбе Марченко и отметился результативной передачей. Всего на счету 29-летнего россиянина после 59 сыгранных матчей 21 (6+15) набранное очко.
Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков забросил 10-ю шайбу в сезоне. 30-летний россиянин, выступающий в НХЛ с 2018 года, впервые в карьере достиг этой отметки. Всего на счету Гаврикова после 60 сыгранных матчей 23 (10+13) набранных очка.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 23 из 28 бросков по своим воротам.
«Коламбус» выиграл 12 из 15 последних матчей и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на три очка. В среду, 4 марта, «мундиры» дома сыграют против «Нэшвилла».
«Рейнджерс» проиграли 17 из 21 последних матчей и идут на последнем, 16-м месте на Востоке. В пятницу, 6 марта, нью-йоркцы дома сыграют против «Торонто».
Майк Салливан
Рик Боунесс
Игорь Шестеркин
(00:00-52:37)
Элвис Мерзликинс
(00:00-61:04)
Игорь Шестеркин
(52:52-61:04)
05:50
Адам Фантилли
(Дентон Матейчук, Кирилл Марченко)
14:34
Командный штраф
15:32
Кирилл Марченко
(Иван Проворов, Чарли Койл)
22:14
Бун Дженнер
23:27
Шон Монахэн
31:54
Матье Оливье
(Дэймон Северсон, Чарли Койл)
40:30
Владислав Гавриков
(Уилл Куилль, Алексис Лафренье)
40:54
Гейб Перро
52:52
Уильям Борген
(Гейб Перро, Джей Ти Миллер)
55:14
Гейб Перро
(Винс Трочек, Уильям Борген)
61:04
Кирилл Марченко
(Адам Фантилли, Дэймон Северсон)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит