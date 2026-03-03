Марченко оформил дубль и был признан первой звездой матча НХЛ

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил 21-ю и 22-ю шайбы в сезоне и был признан первой звездой матча. Также 25-летний россиянин поучаствовал в первой шайбе своей команды и записал на свой счет результативную передачу. Всего на счету Марченко после 53 сыгранных матчей 50 (22+28) набранных очков. Он является лучшим снайпером «Коламбуса» в этом сезоне.