Матч-центр
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.56
П2
1.68
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.92
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.67
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Нефтехимик
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Колорадо
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
1
:
Даллас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Каролина
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Торонто
2
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
4
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Детройт
4
П1
X
П2

Марченко оформил дубль и был признан первой звездой матча НХЛ

«Коламбус» на выезде обыграл «Рейнджерс» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У гостей в основное время матча отличились Адам Фантилли (6'), Кирилл Марченко (16'), Шон Монахан (24') и Матье Оливье (32'). У хозяев дубль оформил Гейб Перро (41', 56'), еще по одной шайбе забросили Владислав Гавриков (41') и Уилл Борген (53'). Победу «Коламбусу» принес точный бросок Марченко на 64-й секунде овертайма.

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил 21-ю и 22-ю шайбы в сезоне и был признан первой звездой матча. Также 25-летний россиянин поучаствовал в первой шайбе своей команды и записал на свой счет результативную передачу. Всего на счету Марченко после 53 сыгранных матчей 50 (22+28) набранных очков. Он является лучшим снайпером «Коламбуса» в этом сезоне.

Защитник «Коламбуса» Иван Проворов поучаствовал в первой шайбе Марченко и отметился результативной передачей. Всего на счету 29-летнего россиянина после 59 сыгранных матчей 21 (6+15) набранное очко.

Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков забросил 10-ю шайбу в сезоне. 30-летний россиянин, выступающий в НХЛ с 2018 года, впервые в карьере достиг этой отметки. Всего на счету Гаврикова после 60 сыгранных матчей 23 (10+13) набранных очка.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 23 из 28 бросков по своим воротам.

«Коламбус» выиграл 12 из 15 последних матчей и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на три очка. В среду, 4 марта, «мундиры» дома сыграют против «Нэшвилла».

«Рейнджерс» проиграли 17 из 21 последних матчей и идут на последнем, 16-м месте на Востоке. В пятницу, 6 марта, нью-йоркцы дома сыграют против «Торонто».

Рейнджерс
4:5
0:2, 0:2, 4:0
ОТ
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 20
3.03.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 16790 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Рик Боунесс
Вратари
Игорь Шестеркин
(00:00-52:37)
Элвис Мерзликинс
(00:00-61:04)
Игорь Шестеркин
(52:52-61:04)
1-й период
05:50
Адам Фантилли
(Дентон Матейчук, Кирилл Марченко)
14:34
Командный штраф
15:32
Кирилл Марченко
(Иван Проворов, Чарли Койл)
2-й период
22:14
Бун Дженнер
23:27
Шон Монахэн
31:54
Матье Оливье
(Дэймон Северсон, Чарли Койл)
3-й период
40:30
Владислав Гавриков
(Уилл Куилль, Алексис Лафренье)
40:54
Гейб Перро
52:52
Уильям Борген
(Гейб Перро, Джей Ти Миллер)
55:14
Гейб Перро
(Винс Трочек, Уильям Борген)
Овертайм
61:04
Кирилл Марченко
(Адам Фантилли, Дэймон Северсон)
Статистика
Рейнджерс
Коламбус
Штрафное время
2
2
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит