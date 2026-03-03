Российский хоккеист признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Второй звездой игрового дня стал вратарь «Сиэтла» Джоуи Даккорд, отразивший 35 бросков в домашнем матче против «Каролины» (2:1). Третьей звездой дня был признан нападающий «Филадельфии» Ноа Кейтс, на счету которого гол и результативная передача в выездном матче против «Торонто» (3:2 Б).