Российский хоккеист признан первой звездой игрового дня в НХЛ

25-летний россиянин отметился дублем и результативной передачей в выездном матче против «Рейнджерс» (5:4 ОТ). На счету Марченко победная шайба в овертайме.
Второй звездой игрового дня стал вратарь «Сиэтла» Джоуи Даккорд, отразивший 35 бросков в домашнем матче против «Каролины» (2:1). Третьей звездой дня был признан нападающий «Филадельфии» Ноа Кейтс, на счету которого гол и результативная передача в выездном матче против «Торонто» (3:2 Б).
В этом сезоне на счету Марченко после 53 сыгранных матчей 50 (22+28) набранных очков. Он является лучшим снайпером «Коламбуса» в этом сезоне.
«Коламбус» выиграл 12 из 15 последних матчей и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на три очка. В среду, 4 марта, «мундиры» дома сыграют против «Нэшвилла».