Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.92
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.40
П2
2.67
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Нефтехимик
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Салават Юлаев
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Колорадо
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
1
:
Даллас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Каролина
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Торонто
2
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
4
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Детройт
4
П1
X
П2

Российский хоккеист признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко стал первой звездой игрового дня в НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

25-летний россиянин отметился дублем и результативной передачей в выездном матче против «Рейнджерс» (5:4 ОТ). На счету Марченко победная шайба в овертайме.

Второй звездой игрового дня стал вратарь «Сиэтла» Джоуи Даккорд, отразивший 35 бросков в домашнем матче против «Каролины» (2:1). Третьей звездой дня был признан нападающий «Филадельфии» Ноа Кейтс, на счету которого гол и результативная передача в выездном матче против «Торонто» (3:2 Б).

В этом сезоне на счету Марченко после 53 сыгранных матчей 50 (22+28) набранных очков. Он является лучшим снайпером «Коламбуса» в этом сезоне.

«Коламбус» выиграл 12 из 15 последних матчей и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на три очка. В среду, 4 марта, «мундиры» дома сыграют против «Нэшвилла».