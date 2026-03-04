Капризов стал лучшим снайпером в истории «Миннесоты»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Брок Фейбер (4'), Матс Цукарелло (25'), Яков Тренин (38'), Куинн Хьюз (47') и Кирилл Капризов (57'). У гостей единственный результативный бросок на счету Никиты Кучерова (36').
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 35-ю шайбу в сезоне, поразив пустые ворота соперника, и был признан первой звездой матча. 28-летний россиянин забросил 220-ю шайбу за «дикарей» в регулярных чемпионатах и стал лучшим снайпером в истории франшизы. Ранее рекорд принадлежал словацкому нападающему Мариану Габорику, выступавшему за «Миннесоту» с 2000 по 2009 год. Габорик забросил 219 шайб за 502 матча, Капризов — за 380.
Всего на счету Капризова после 62 сыгранных матчей 75 (35+40) набранных очков. Он является лучшим бомбардиром «Миннесоты» в этом сезоне, идет шестым в бомбардирской гонке и с тремя хоккеистами делит второе место в списке лучших снайперов. Лидером лиги по заброшенным шайбам является капитан «Колорадо» Натан Маккиннон (41).
Нападающий «Миннесоты» Яков Тренин забросил шестую шайбу в этом сезоне. Всего на счету 29-летнего россиянина после 62 сыгранных матчей 18 (6+12) набранных очков.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил 32-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 32-летнего россиянина после 55 сыгранных матчей 96 (32+64) набранных очков. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров, уступая Маккиннону (100) и капитану «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду (105).
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 17 бросков по своим воротам из 21. В конце второго периода 31-летний россиянин допустил грубую ошибку, не сумев зафиксировать шайбу в ловушке, что привело к голу Тренина.
«Миннесота» выиграла семь из девяти последних матчей и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 7 марта, «дикари» на выезде сыграют против «Вегаса».
«Тампа» потерпела третье поражение кряду и идет на втором месте на Востоке, на два очка отставая от «Каролины». В пятницу, 6 марта, «молнии» на выезде сыграют против «Виннипега».
Джон Хайнс
Джон Купер
Филип Густавссон
Андрей Василевский
03:46
Брок Фэйбер
(Маркус Юханссон, Мэтт Болди)
05:10
Брэндон Хагель
13:31
Скотт Сабурин
15:05
Юнас Бродин
23:10
Командный штраф
24:11
Кирилл Капризов
24:24
Энтони Чирелли
24:59
Матс Зуккарелло
(Куинн Хьюз, Мэтт Болди)
25:05
Брэйден Пойнт
29:33
Винс Хиностроза
35:07
Никита Кучеров
(Брэйден Пойнт, Джейк Гюнцель)
37:10
Яков Тренин
(Матс Зуккарелло)
41:35
Даррен Раддиш
46:53
Куинн Хьюз
56:41
Кирилл Капризов
(Брок Фэйбер, Мэтт Болди)
59:01
Зак Богосян
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит