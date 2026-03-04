Овечкин и Сергачев отказались драться после матча НХЛ

Стычке предшествовал жесткий силовой прием нападающего «Вашингтона» Тома Уилсона на форварде «Юты» Джеке Макбэйне. Сергачев слегка толкнул канадца в спину, после чего Уилсон набросился на россиянина и ударил его по лицу. К месту стычки быстро стянулись игроки обеих команд, в том числе капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который оперативно оттащил Сергачева в сторону.
В итоге драка продолжилась без россиян. После окончания потасовки Овечкин и Сергачев обменялись объятиями.
В первом периоде Сергачев забросил 10-ю шайбу в этом сезоне, реализовав большинство, которое «Юта» получила после удаления Овечкина. 40-летний россиянин завершил встречу без набранных очков.
«Юта» выиграла четыре из шести последних матчей и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 6 марта, команда из Солт-Лейк-Сити на выезде сыграет против «Филадельфии».
«Вашингтон» потерпел второе поражение подряд и занимает 10-е место на Востоке, отставая от зоны плей-офф на четыре очка. В субботу, 7 марта, «столичные» на выезде сыграют против «Бостона».
Спенсер Карбери
Андре Туриньи
Логан Томпсон
(00:00-57:45)
Карел Веймелка
(00:00-12:19)
Карел Веймелка
(c 12:29)
11:12
Дилан Гюнтер
(Клэйтон Келлер, Ник Шмальц)
12:29
Александр Овечкин
13:23
Михаил Сергачев
(Клэйтон Келлер, Дилан Гюнтер)
17:28
Александр Керфут
19:27
Пьер-Люк Дюбуа
(Расмус Сандин)
36:44
Джейкоб Чикран
38:24
Йон Петерка
(Логан Кули, Шон Дурзи)
46:02
Джек Макбэйн
46:31
Райан Леонард
(Дилан Строум, Джейкоб Чикран)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит