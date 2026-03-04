Бедард стал альтернативным капитаном «Чикаго» в 20 лет

20-летний нападающий «Чикаго» Коннор Бедард назначен альтернативным капитаном «Чикаго». Ранее клуб обменял защитника Коннора Мерфи, который обладал этим статусом. Последние два сезона капитаном «Чикаго» является Ник Фолиньо.
«Он заслужил это своим стремлением к победам. Бедард очень целеустремленный, усердно работает каждый день», — сказал главный тренер клуба Джефф Блэшилл.
«Мы учились несколько лет у Коннора Мерфи, Джейсона Дикинсона и Ника Фолиньо. Конечно, нашивка не меняет твою личность, но приятно получить такое признание», — сказал Бедард.
Форвард проводит третий сезон в НХЛ. За это время он набрал 185 очков (70+115) в 198 играх, включая 57 (25+32) результативных действий за 48 матчей этого регулярного чемпионата.
«Чикаго» выбрал Бедарда под общим первым номером на драфте НХЛ 2023 года.