Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.10
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
7.75
X
6.30
П2
1.31
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.90
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
05.03
Детройт
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
05.03
Нью-Джерси
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.15
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
1
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
7
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Тампа-Бэй
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Даллас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
5
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
3
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Питтсбург
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
5
:
Флорида
1
П1
X
П2

Бедард стал альтернативным капитаном «Чикаго» в 20 лет

Канадский нападающий Коннор Бедард назначен альтернативным капитаном «Чикаго Блэкхокс».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

20-летний нападающий «Чикаго» Коннор Бедард назначен альтернативным капитаном «Чикаго». Ранее клуб обменял защитника Коннора Мерфи, который обладал этим статусом. Последние два сезона капитаном «Чикаго» является Ник Фолиньо.

«Он заслужил это своим стремлением к победам. Бедард очень целеустремленный, усердно работает каждый день», — сказал главный тренер клуба Джефф Блэшилл.

«Мы учились несколько лет у Коннора Мерфи, Джейсона Дикинсона и Ника Фолиньо. Конечно, нашивка не меняет твою личность, но приятно получить такое признание», — сказал Бедард.

Форвард проводит третий сезон в НХЛ. За это время он набрал 185 очков (70+115) в 198 играх, включая 57 (25+32) результативных действий за 48 матчей этого регулярного чемпионата.

«Чикаго» выбрал Бедарда под общим первым номером на драфте НХЛ 2023 года.