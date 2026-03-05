Ричмонд
Шайба Барбашева помогла «Вегасу» прервать серию поражений

«Вегас» на выезде обыграл «Детройт» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей в основное время отличились Райлли Смит (2'), Иван Барбашев (52') и Митч Марнер (57'). У хозяев забивали Эммитт Финни (6'), Симон Эдвинссон (16') и Алекс Дебринкэт (17'). Победу «Вегасу» принес точный бросок Томаша Гертла на третьей минуте овертайма.

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил 19-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 30-летнего россиянина после 62 сыгранных матчей 44 (19+25) набранных очка.

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 25-летнего россиянина после 62 сыгранных матчей 49 (29+20) набранных очков. Дорофеев является лучшим снайпером «Вегаса» в этом сезоне.

«Вегас» прервал серию из трех поражений и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 7 марта, «рыцари» дома сыграют против «Миннесоты».

«Детройт» идет на четвертом месте на Востоке, отставая от лидирующей «Каролины» на пять очков. В тот же день «крылья» дома сыграют против «Флориды».

Детройт
3:4
3:1, 0:0, 0:2
ОТ
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 20
5.03.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Little Caesars Arena, 19515 зрителей
Главные тренеры
Тодд Маклеллан
Брюс Кэссиди
Вратари
Кэм Тэлбот
Адин Хилл
1-й период
01:50
Райлли Смит
(Павел Дорофеев, Митчелл Марнер)
05:58
Эммит Финни
(Симон Эдвинссон, Мориц Зайдер)
15:15
Симон Эдвинссон
(Эндрю Копп, Алекс Дебринкэт)
16:14
Алекс Дебринкэт
(Лукас Раймонд, Аксель Сандин Пелликка)
18:47
Киган Колесар
2-й период
22:51
Дилан Ларкин
29:14
Томаш Гертл
34:31
Ши Теодор
3-й период
51:37
Иван Барбашев
(Ноа Хэнифин, Расмус Андерссон)
56:36
Митчелл Марнер
(Томаш Гертл, Ши Теодор)
57:37
Томаш Гертл
Овертайм
61:52
Симон Эдвинссон
62:11
Томаш Гертл
(Митчелл Марнер, Расмус Андерссон)
Статистика
Детройт
Вегас
Штрафное время
4
8
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит