Шайба Барбашева помогла «Вегасу» прервать серию поражений

У гостей в основное время отличились Райлли Смит (2'), Иван Барбашев (52') и Митч Марнер (57'). У хозяев забивали Эммитт Финни (6'), Симон Эдвинссон (16') и Алекс Дебринкэт (17'). Победу «Вегасу» принес точный бросок Томаша Гертла на третьей минуте овертайма.
Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил 19-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 30-летнего россиянина после 62 сыгранных матчей 44 (19+25) набранных очка.
Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 25-летнего россиянина после 62 сыгранных матчей 49 (29+20) набранных очков. Дорофеев является лучшим снайпером «Вегаса» в этом сезоне.
«Вегас» прервал серию из трех поражений и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 7 марта, «рыцари» дома сыграют против «Миннесоты».
«Детройт» идет на четвертом месте на Востоке, отставая от лидирующей «Каролины» на пять очков. В тот же день «крылья» дома сыграют против «Флориды».
Тодд Маклеллан
Брюс Кэссиди
Кэм Тэлбот
Адин Хилл
01:50
Райлли Смит
(Павел Дорофеев, Митчелл Марнер)
05:58
Эммит Финни
(Симон Эдвинссон, Мориц Зайдер)
15:15
Симон Эдвинссон
(Эндрю Копп, Алекс Дебринкэт)
16:14
Алекс Дебринкэт
(Лукас Раймонд, Аксель Сандин Пелликка)
18:47
Киган Колесар
22:51
Дилан Ларкин
29:14
Томаш Гертл
34:31
Ши Теодор
51:37
Иван Барбашев
(Ноа Хэнифин, Расмус Андерссон)
56:36
Митчелл Марнер
(Томаш Гертл, Ши Теодор)
57:37
Томаш Гертл
61:52
Симон Эдвинссон
62:11
Томаш Гертл
(Митчелл Марнер, Расмус Андерссон)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит