Гол и передача Грицюка помогли «Нью-Джерси» обыграть «Торонто»

Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк забросил 11-ю шайбу в этом сезоне, а также поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 24-летнего россиянина после 54 сыгранных матчей 26 (11+15) набранных очков.