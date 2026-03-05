Гол и передача Грицюка помогли «Нью-Джерси» обыграть «Торонто»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Тимо Майер (8'), Арсений Грицюк (27') и Коннор Браун (58'). У гостей забивали Матиас Маччелли (6'), Вильям Нюландер (24') и Мэтт Нис (54'). Победу «Нью-Джерси» в послематчевой серии буллитов принес точный бросок Йеспера Братта.
Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк забросил 11-ю шайбу в этом сезоне, а также поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 24-летнего россиянина после 54 сыгранных матчей 26 (11+15) набранных очков.
«Нью-Джерси» одержал третью победу подряд и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 7 марта, «дьяволы» дома сыграют против «Рейнджерс».
«Торонто» проиграл пятый матч кряду и идет на 13-м месте на Востоке. В пятницу, 6 марта, «кленовые листья» дома также сыграют против «Рейнджерс».
Шелдон Киф
Крэйг Беруби
Якоб Маркстрем
Энтони Столарц
05:26
Матиас Маччелли
(Дакота Джошуа, Симон Бенуа)
07:55
Тимо Майер
(Нико Хишир, Доусон Мерсер)
16:16
Коди Гласс
21:21
Джонатан Ковачевич
23:20
Вильям Нюландер
(Истон Коуэн, Остон Мэттьюс)
23:50
Бренден Диллон
26:06
Арсений Грицюк
(Нико Хишир, Йеспер Братт)
29:11
Брэндон Карло
31:36
Филипп Майерс
38:40
Дакота Джошуа
53:50
Мэттью Найз
(Трой Стэчер, Джон Таварес)
57:39
Коннор Браун
(Арсений Грицюк, Люк Хьюз)
победный бросок: Пол Коттер
(Нью-Джерси)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит