Проворов был признан первой звездой матча «Коламбус» — «Флорида»

Защитник «Коламбуса» Иван Проворов был признан первой звездой матча. 29-летний россиянин забросил седьмую шайбу в сезоне, реализовав большинство, а также поучаствовал во второй и четвертой шайбах своей команды, записав на свой счет две результативные передачи. Всего на его счету после 61 сыгранного матча 24 (7+17) набранных очка.