Проворов был признан первой звездой матча «Коламбус» — «Флорида»

У хозяев дубль оформил Мэтью Оливер (31', 59'), еще по одной шайбе забросили Иван Проворов (6') и Бун Дженнер (42'). У гостей отличились Нико Миккола (50') и Сэм Беннетт (55').
Защитник «Коламбуса» Иван Проворов был признан первой звездой матча. 29-летний россиянин забросил седьмую шайбу в сезоне, реализовав большинство, а также поучаствовал во второй и четвертой шайбах своей команды, записав на свой счет две результативные передачи. Всего на его счету после 61 сыгранного матча 24 (7+17) набранных очка.
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко выступил ассистентом в шайбе Проворова и отметился результативной передачей. Всего на счету 25-летнего россиянина после 55 сыгранных матчей 52 (22+30) набранных очка. Марченко является лучшим снайпером «Коламбуса» в этом сезоне.
Защитник «Коламбуса» Егор Замула принял участие во второй шайбе своей команды и записал на свой счет результативную передачу. Всего на счету 25-летнего россиянина после 26 сыгранных матчей 4 (0+4) набранных очка.
Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов отразил 24 из 27 бросков по своим воротам.
«Коламбус» выиграл 13 из 16 последних матчей и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на один балл. В воскресенье, 8 марта, «мундиры» дома сыграют против «Юты».
«Флорида» проиграла четвертый матч подряд и идет на предпоследнем, 15-м месте на Востоке. В субботу, 7 марта, «пантеры» на выезде сыграют против «Детройта».
Рик Боунесс
Пол Морис
Джет Гривз
Даниил Тарасов
(00:00-54:40)
Даниил Тарасов
(54:44-57:22)
Даниил Тарасов
(c 58:18)
03:44
Маки Самоскевич
05:08
Иван Проворов
(Кирилл Марченко, Шон Монахэн)
13:53
Дэймон Северсон
25:32
Эван Родригес
30:50
Матье Оливье
(Иван Проворов, Егор Замула)
36:10
Джейк Кристиансен
41:41
Бун Дженнер
(Кент Джонсон)
45:44
Эрик Гудбрэнсон
45:44
Донован Себранго
45:44
Увис Балинскис
49:08
Нико Миккола
(Аарон Экблад, Сэм Райнхарт)
54:02
Кирилл Марченко
54:44
Сэм Беннетт
(Мэттью Ткачак, Аарон Экблад)
58:18
Матье Оливье
(Чарли Койл, Иван Проворов)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит