Проворов был признан первой звездой матча «Коламбус» — «Флорида»

«Коламбус» дома обыграл «Флориду» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев дубль оформил Мэтью Оливер (31', 59'), еще по одной шайбе забросили Иван Проворов (6') и Бун Дженнер (42'). У гостей отличились Нико Миккола (50') и Сэм Беннетт (55').

Защитник «Коламбуса» Иван Проворов был признан первой звездой матча. 29-летний россиянин забросил седьмую шайбу в сезоне, реализовав большинство, а также поучаствовал во второй и четвертой шайбах своей команды, записав на свой счет две результативные передачи. Всего на его счету после 61 сыгранного матча 24 (7+17) набранных очка.

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко выступил ассистентом в шайбе Проворова и отметился результативной передачей. Всего на счету 25-летнего россиянина после 55 сыгранных матчей 52 (22+30) набранных очка. Марченко является лучшим снайпером «Коламбуса» в этом сезоне.

Защитник «Коламбуса» Егор Замула принял участие во второй шайбе своей команды и записал на свой счет результативную передачу. Всего на счету 25-летнего россиянина после 26 сыгранных матчей 4 (0+4) набранных очка.

Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов отразил 24 из 27 бросков по своим воротам.

«Коламбус» выиграл 13 из 16 последних матчей и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на один балл. В воскресенье, 8 марта, «мундиры» дома сыграют против «Юты».

«Флорида» проиграла четвертый матч подряд и идет на предпоследнем, 15-м месте на Востоке. В субботу, 7 марта, «пантеры» на выезде сыграют против «Детройта».

Коламбус
4:2
1:0, 1:0, 2:2
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 20
6.03.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Nationwide Arena, 16669 зрителей
Главные тренеры
Рик Боунесс
Пол Морис
Вратари
Джет Гривз
Даниил Тарасов
(00:00-54:40)
Даниил Тарасов
(54:44-57:22)
Даниил Тарасов
(c 58:18)
1-й период
03:44
Маки Самоскевич
05:08
Иван Проворов
(Кирилл Марченко, Шон Монахэн)
13:53
Дэймон Северсон
2-й период
25:32
Эван Родригес
30:50
Матье Оливье
(Иван Проворов, Егор Замула)
36:10
Джейк Кристиансен
3-й период
41:41
Бун Дженнер
(Кент Джонсон)
45:44
Эрик Гудбрэнсон
45:44
Донован Себранго
45:44
Увис Балинскис
49:08
Нико Миккола
(Аарон Экблад, Сэм Райнхарт)
54:02
Кирилл Марченко
54:44
Сэм Беннетт
(Мэттью Ткачак, Аарон Экблад)
58:18
Матье Оливье
(Чарли Койл, Иван Проворов)
Статистика
Коламбус
Флорида
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит