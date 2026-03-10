Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.40
П2
4.05
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.35
П2
3.15
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.89
X
4.19
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.51
П2
7.20
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
7
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
4
:
Лос-Анджелес
5
П1
X
П2

Шайба Мичкова не спасла «Филадельфию» от разгромного поражения

«Рейнджерс» на выезде обыграл «Филадельфию» (6:2) в матче регулярного чемпионате НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У гостей дубль оформил Мика Зибанежад (14', 27'), еще по одной шайбе забросили Ноа Лаба (2'), Алексис Лафренье (20'), Гейб Перро (27') и Тай Картье (40'). У хозяев отличились Матвей Мичков (24') и Шон Кутюрье (56').

Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков поучаствовал во второй и шестой шайбах своей команды, записав на свой счет две результативные передачи. Результативная серия 30-летнего россиянина составляет пять матчей. Всего на его счету после 63 сыгранных матчей 27 (12+15) набранных очков.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 32 из 34 бросков по своим воротам и одержал 20-ю победу в этом сезоне.

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забросил 16-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 21-летнего россиянина после 62 сыгранных матчей 33 (16+17) набранных очка.

Нападающий «Филадельфии» Никита Гребенкин поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 22-летнего россиянина после 49 сыгранных матчей 14 (4+19) набранных очка.

«Рейнджерс» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 11 марта, нью-йоркцы дома сыграют против «Калгари».

«Филадельфия» идет на 12-м месте на Востоке и отстает от зоны плей-офф на семь очков. В четверг, 12 марта, «летчики» дома сыграют против «Вашингтона».

Филадельфия
2:6
0:3, 1:3, 1:0
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
10.03.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Xfinity Mobile Arena, 19557 зрителей
Главные тренеры
Рик Токкет
Майк Салливан
Вратари
Даниэл Владарж
(00:00-40:00)
Игорь Шестеркин
(00:00-25:58)
Самуэль Эрссон
(40:00-40:47)
Игорь Шестеркин
(c 26:10)
Самуэль Эрссон
(c 41:00)
1-й период
01:04
Ноа Лаба
(Тай Картье, Мэттью Робертсон)
13:07
Мика Зибанежад
(Алексис Лафренье, Владислав Гавриков)
14:27
Тревор Зеграс
16:27
Владислав Гавриков
18:01
Командный штраф
19:23
Алексис Лафренье
(Винс Трочек, Мика Зибанежад)
2-й период
23:03
Адам Фокс
23:54
Матвей Мичков
(Тревор Зеграс, Джейми Драйсдейл)
26:10
Трэвис Конекны
26:40
Гейб Перро
(Адам Фокс, Винс Трочек)
37:39
Кэмерон Йорк
38:40
Мика Зибанежад
(Винс Трочек, Гейб Перро)
39:00
Тай Картье
(Ноа Лаба, Владислав Гавриков)
3-й период
41:00
Брэйден Шнайдер
55:28
Шон Кутюрье
(Люк Гленденинг, Никита Гребенкин)
Статистика
Филадельфия
Рейнджерс
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
1
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит