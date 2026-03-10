Шайба Мичкова не спасла «Филадельфию» от разгромного поражения

У гостей дубль оформил Мика Зибанежад (14', 27'), еще по одной шайбе забросили Ноа Лаба (2'), Алексис Лафренье (20'), Гейб Перро (27') и Тай Картье (40'). У хозяев отличились Матвей Мичков (24') и Шон Кутюрье (56').
Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков поучаствовал во второй и шестой шайбах своей команды, записав на свой счет две результативные передачи. Результативная серия 30-летнего россиянина составляет пять матчей. Всего на его счету после 63 сыгранных матчей 27 (12+15) набранных очков.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 32 из 34 бросков по своим воротам и одержал 20-ю победу в этом сезоне.
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забросил 16-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 21-летнего россиянина после 62 сыгранных матчей 33 (16+17) набранных очка.
Нападающий «Филадельфии» Никита Гребенкин поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 22-летнего россиянина после 49 сыгранных матчей 14 (4+19) набранных очка.
«Рейнджерс» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 11 марта, нью-йоркцы дома сыграют против «Калгари».
«Филадельфия» идет на 12-м месте на Востоке и отстает от зоны плей-офф на семь очков. В четверг, 12 марта, «летчики» дома сыграют против «Вашингтона».
Рик Токкет
Майк Салливан
Даниэл Владарж
(00:00-40:00)
Игорь Шестеркин
(00:00-25:58)
Самуэль Эрссон
(40:00-40:47)
Игорь Шестеркин
(c 26:10)
Самуэль Эрссон
(c 41:00)
01:04
Ноа Лаба
(Тай Картье, Мэттью Робертсон)
13:07
Мика Зибанежад
(Алексис Лафренье, Владислав Гавриков)
14:27
Тревор Зеграс
16:27
Владислав Гавриков
18:01
Командный штраф
19:23
Алексис Лафренье
(Винс Трочек, Мика Зибанежад)
23:03
Адам Фокс
23:54
Матвей Мичков
(Тревор Зеграс, Джейми Драйсдейл)
26:10
Трэвис Конекны
26:40
Гейб Перро
(Адам Фокс, Винс Трочек)
37:39
Кэмерон Йорк
38:40
Мика Зибанежад
(Винс Трочек, Гейб Перро)
39:00
Тай Картье
(Ноа Лаба, Владислав Гавриков)
41:00
Брэйден Шнайдер
55:28
Шон Кутюрье
(Люк Гленденинг, Никита Гребенкин)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит