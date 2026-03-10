Шайба Мичкова не спасла «Филадельфию» от разгромного поражения

Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков поучаствовал во второй и шестой шайбах своей команды, записав на свой счет две результативные передачи. Результативная серия 30-летнего россиянина составляет пять матчей. Всего на его счету после 63 сыгранных матчей 27 (12+15) набранных очков.