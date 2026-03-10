Овечкин рассказал, при каких обстоятельствах завершит карьеру

Действующий контракт 40-летнего россиянина со «столичными» истекает в конце текущего сезона. На данный момент Овечкин не определился, продлит ли он контракт с «Вашингтоном», вернется играть в Россию или завершит карьеру.
«Решение о завершении карьеры зависит от того, как будет чувствовать себя мое тело. Сейчас хоккей очень жесткий, быстрый. Мне 40, и трудно угнаться за молодыми парнями. Но самое важное — это здоровье. Я не хочу, чтобы через год два у меня начало болеть колено, локоть или спина. Я должен подходить к этому решению с умом. Я по-прежнему люблю эту игру. Мне по-прежнему нравится приходить на арену, в раздевалку и проводить время с ребятами», — сказал Овечкин.
Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года и проводит свой 21-й сезон в лиге. В этом сезоне на его счету 64 сыгранных матча, в которых он набрал 50 (24+26) очков. Вместе с канадцем Томом Уилсоном он делит звание лучшего бомбардира и снайпера «Вашингтона» в этом сезоне.
На данный момент на счету Овечкина 998 заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) он отстает на 18 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 17 матчей.
«Вашингтон» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на пять очков. В четверг, 12 марта, «столичные» на выезде сыграют против «Филадельфии».
