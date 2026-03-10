Ричмонд
Овечкин рассказал, при каких обстоятельствах завершит карьеру

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что может побудить его завершить карьеру. Об этом сообщает портал RMNB.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Действующий контракт 40-летнего россиянина со «столичными» истекает в конце текущего сезона. На данный момент Овечкин не определился, продлит ли он контракт с «Вашингтоном», вернется играть в Россию или завершит карьеру.

«Решение о завершении карьеры зависит от того, как будет чувствовать себя мое тело. Сейчас хоккей очень жесткий, быстрый. Мне 40, и трудно угнаться за молодыми парнями. Но самое важное — это здоровье. Я не хочу, чтобы через год два у меня начало болеть колено, локоть или спина. Я должен подходить к этому решению с умом. Я по-прежнему люблю эту игру. Мне по-прежнему нравится приходить на арену, в раздевалку и проводить время с ребятами», — сказал Овечкин.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года и проводит свой 21-й сезон в лиге. В этом сезоне на его счету 64 сыгранных матча, в которых он набрал 50 (24+26) очков. Вместе с канадцем Томом Уилсоном он делит звание лучшего бомбардира и снайпера «Вашингтона» в этом сезоне.

На данный момент на счету Овечкина 998 заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) он отстает на 18 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 17 матчей.

«Вашингтон» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на пять очков. В четверг, 12 марта, «столичные» на выезде сыграют против «Филадельфии».

Вашингтон
7:3
3:0, 0:3, 4:0
Калгари
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
10.03.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 17724 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Райан Гуска
Вратари
Логан Томпсон
Девин Кули
(00:00-56:37)
Девин Кули
(c 57:14)
1-й период
02:46
Хендрикс Лапьер
(Мартин Фехервари, Деклэйн Чисхольм)
04:53
Зэйн Парех
09:13
Том Уилсон
(Дилан Строум, Алексей Протас)
17:43
Коннор Макмайкл
(Джастин Сурдиф, Энтони Бовилье)
2-й период
36:08
Матвей Гридин
(Олли Мяяття, Райан Строум)
37:32
Зэйн Парех
37:39
Блэйк Коулмэн
(Микаэль Баклунд, Ян Кузнецов)
38:55
Егор Шарангович
(Джоэл Фараби)
3-й период
49:22
Кевин Бол
50:52
Коннор Макмайкл
51:15
Джастин Сурдиф
57:14
Итен Фрэнк
(Хендрикс Лапьер, Брэндон Дюхейм)
59:44
Райан Леонард
(Джастин Сурдиф)
Статистика
Вашингтон
Калгари
Штрафное время
0
6
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
