Овечкин рассказал, при каких обстоятельствах завершит карьеру

«Решение о завершении карьеры зависит от того, как будет чувствовать себя мое тело. Сейчас хоккей очень жесткий, быстрый. Мне 40, и трудно угнаться за молодыми парнями. Но самое важное — это здоровье. Я не хочу, чтобы через год два у меня начало болеть колено, локоть или спина. Я должен подходить к этому решению с умом. Я по-прежнему люблю эту игру. Мне по-прежнему нравится приходить на арену, в раздевалку и проводить время с ребятами», — сказал Овечкин.