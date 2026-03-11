«Коламбус» благодаря голам Марченко и Проворова обыграл «Тампу»

У гостей дубль оформил Конор Гарленд (27', 45'), еще по одной шайбе забросили Иван Проворов (26'), Кирилл Марченко (32') и Данте Фаббро (46'). У хозяев отличились Гейдж Гонсалвес (14') и Джей Джей Мозер (37').
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил 24-ю шайбу в этом сезоне, реализовав большинство. Всего на счету 25-летнего россиянина после 58 сыгранных матчей 56 (24+32) набранных очков. Он является лучшим снайпером «Коламбуса» в этом сезоне.
Защитник «Коламбуса» Иван Проворов забросил восьмую шайбу в этом сезоне. Всего на счету 29-летнего россиянина после 64 сыгранных матчей 26 (8+18) набранных очков.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 32-летнего россиянина после 59 сыгранных матчей 104 (34+70) набранных очка. Благодаря этому результату он смог догнать в гонке лучших бомбардиров капитана «Колорадо» Натана Маккиннона. Лидирует в бомбардирской гонке капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (110).
Кроме того, Кучеров в пятый раз пробил отметку в 70 результативных передач за сезон, повторив рекорд НХЛ для игроков не из Северной Америки. Первым хоккеистом с таким достижением был словак Петер Штястны, выступавший за «Квебек», который в начале 80-х выдал пять таких сезонов подряд.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 26 из 30 бросков по своим воротам.
«Коламбус» выиграл 15 из 20 последних матчей и идет на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на два очка. В пятницу, 13 марта, «мундиры» на выезде сыграют против «Флориды».
«Тампа» проиграла шесть из семи последних матчей и идет на третьем места на Востоке, отставая от лидирующей «Каролины» на шесть очков. В тот же день «молнии» дома сыграют против «Детройта».
Джон Купер
Рик Боунесс
Андрей Василевский
Элвис Мерзликинс
07:19
Янис Мозер
10:58
Земгус Гиргенсонс
13:38
Гейдж Гонсалвес
(Никита Кучеров, Виктор Хедман)
13:50
Кирилл Марченко
19:10
Янис Мозер
19:10
Янис Мозер
19:10
Коул Силлинджер
19:10
Коул Силлинджер
25:57
Иван Проворов
(Чарли Койл, Дентон Матейчук)
26:27
Конор Гарлэнд
(Кент Джонсон, Шон Монахэн)
30:05
Гейдж Гонсалвес
31:42
Кирилл Марченко
(Зак Веренски, Адам Фантилли)
31:59
Дэнтон Хейнен
34:02
Бун Дженнер
36:23
Янис Мозер
(Энтони Чирелли)
42:36
Джейк Гюнцель
44:00
Конор Гарлэнд
(Шон Монахэн, Зак Веренски)
55:28
Данте Фаббро
(Элвис Мерзликинс)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит