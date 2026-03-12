Василевский и Сорокин — главные претенденты на «Везина Трофи»

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал список кандидатов на «Везина Трофи», который вручается лучшему вратарю лиги по итогам регулярного чемпионата. Каждый из 16 журналистов выбирал пятерку претендентов.
Первое место в рейтинге занял российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, а на втором оказался Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс».
Топ-5 претендентов на «Везина Трофи» по версии НХЛ входят Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 71 очко (11 первых мест); Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») — 61 очко (4); Логан Томпсон («Вашингтон Кэпиталз») — 30 очков; Джон Гибсон («Детройт Ред Уингз») — 16 очков (1); Скотт Уэджвуд («Колорадо Эвеланш») — 15 очков.
На девятой строчке (шесть баллов) расположился голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин: процент отраженных бросков — 91,2, коэффициент надежности — 2,49.
Отметим, в текущем сезоне Василевский, ставший первым в списке НХЛ, отражает 91,2% бросков при коэффициенте надежности 2,32. Он уже становился обладателем «Везина Трофи» в 2019 году.