Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
13.03
Баффало
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.50
П2
3.82
Хоккей. НХЛ
13.03
Бостон
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.40
П2
3.17
Хоккей. НХЛ
13.03
Каролина
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.76
П2
4.92
Хоккей. НХЛ
13.03
Нью-Джерси
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.40
П2
3.51
Хоккей. НХЛ
13.03
Тампа-Бэй
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.47
П2
3.90
Хоккей. НХЛ
13.03
Торонто
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.30
П2
2.52
Хоккей. НХЛ
13.03
Флорида
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
13.03
Виннипег
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
13.03
Даллас
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.40
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
13.03
Миннесота
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.60
П2
4.30
Хоккей. НХЛ
13.03
Юта
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.50
П2
4.05
Хоккей. НХЛ
13.03
Ванкувер
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
3.13
X
4.30
П2
2.03
Хоккей. НХЛ
13.03
Вегас
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.40
П2
3.13
Хоккей. НХЛ
13.03
Сиэтл
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.79
X
4.50
П2
1.78
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Барыс
2
П1
X
П2

Василевский и Сорокин — главные претенденты на «Везина Трофи»

Об этом сообщает сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал список кандидатов на «Везина Трофи», который вручается лучшему вратарю лиги по итогам регулярного чемпионата. Каждый из 16 журналистов выбирал пятерку претендентов.

Первое место в рейтинге занял российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, а на втором оказался Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс».

Топ-5 претендентов на «Везина Трофи» по версии НХЛ входят Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 71 очко (11 первых мест); Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») — 61 очко (4); Логан Томпсон («Вашингтон Кэпиталз») — 30 очков; Джон Гибсон («Детройт Ред Уингз») — 16 очков (1); Скотт Уэджвуд («Колорадо Эвеланш») — 15 очков.

На девятой строчке (шесть баллов) расположился голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин: процент отраженных бросков — 91,2, коэффициент надежности — 2,49.

Отметим, в текущем сезоне Василевский, ставший первым в списке НХЛ, отражает 91,2% бросков при коэффициенте надежности 2,32. Он уже становился обладателем «Везина Трофи» в 2019 году.