Овечкин не сумел забросить шайбу в пятом матче НХЛ подряд

Всего на счету Овечкина после 67 сыгранных матчей 51 (24+27) набранных очков. Его текущая безголевая серия составляет пять матчей. Это четвертая подобная серия Овечкина в этом сезоне. Самая длинная голевая засуха была у него в декабре, когда он забивал на протяжении девяти матчей.