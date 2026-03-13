Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.00
П2
1.92
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.75
П2
8.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.13
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.22
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.00
X
5.07
П2
1.55
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.28
П2
8.00
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.31
П2
4.32
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Барыс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Ванкувер
4
:
Нэшвилл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
6
:
Питтсбург
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
1
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
2
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
7
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
2
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
1
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Калгари
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Детройт
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
6
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
2
:
Коламбус
1
П1
X
П2

Овечкин не сумел забросить шайбу в пятом матче НХЛ подряд

«Вашингтон» на выезде обыграл «Баффало» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отметились Райан Леонард (23') и Джейкоб Чикран (59'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Сэма Кэррика (7').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел отметиться результативными действиями. 40-летний россиянин провел на площадке 14 минут и 3 секунды, нанес два бросков в створ ворот, применил один силовой прием и заблокировал два броска по своим воротам, закончив матч с отрицательным показателем полезности — «-1».

Всего на счету Овечкина после 67 сыгранных матчей 51 (24+27) набранных очков. Его текущая безголевая серия составляет пять матчей. Это четвертая подобная серия Овечкина в этом сезоне. Самая длинная голевая засуха была у него в декабре, когда он забивал на протяжении девяти матчей.

На данный момент на счету Овечкина 998 заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) он отстает на 18 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 15 матчей.

«Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на пять баллов. В субботу, 14 марта, «столичные» дома сыграют против «Бостона».

«Баффало» прервал свою победную серию из восьми матчей и идет на втором месте на Востоке, отставая от лидирующей «Каролины» на два очка. В воскресенье, 15 марта, «клинки» дома сыграют против «Торонто».

Баффало
1:2
1:0, 0:1, 0:1
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
13.03.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
KeyBank Center, 19070 зрителей
Главные тренеры
Линди Рафф
Спенсер Карбери
Вратари
Укко-Пекка Луукконен
(00:00-58:33)
Чарли Линдгрен
1-й период
06:02
Сэм Кэррик
(Бек Маленстин, Оуэн Пауэр)
17:50
Коннор Макмайкл
2-й период
22:14
Райан Леонард
32:50
Тэннер Пирсон
36:41
Мартин Фехервари
3-й период
46:08
Логан Стэнли
58:27
Джейкоб Чикран
(Алексей Протас, Тревор ван Римсдайк)
Статистика
Баффало
Вашингтон
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
