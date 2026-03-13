Овечкин не сумел забросить шайбу в пятом матче НХЛ подряд

У гостей заброшенными шайбами отметились Райан Леонард (23') и Джейкоб Чикран (59'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Сэма Кэррика (7').
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел отметиться результативными действиями. 40-летний россиянин провел на площадке 14 минут и 3 секунды, нанес два бросков в створ ворот, применил один силовой прием и заблокировал два броска по своим воротам, закончив матч с отрицательным показателем полезности — «-1».
Всего на счету Овечкина после 67 сыгранных матчей 51 (24+27) набранных очков. Его текущая безголевая серия составляет пять матчей. Это четвертая подобная серия Овечкина в этом сезоне. Самая длинная голевая засуха была у него в декабре, когда он забивал на протяжении девяти матчей.
На данный момент на счету Овечкина 998 заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) он отстает на 18 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 15 матчей.
«Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на пять баллов. В субботу, 14 марта, «столичные» дома сыграют против «Бостона».
«Баффало» прервал свою победную серию из восьми матчей и идет на втором месте на Востоке, отставая от лидирующей «Каролины» на два очка. В воскресенье, 15 марта, «клинки» дома сыграют против «Торонто».
Линди Рафф
Спенсер Карбери
Укко-Пекка Луукконен
(00:00-58:33)
Чарли Линдгрен
06:02
Сэм Кэррик
(Бек Маленстин, Оуэн Пауэр)
17:50
Коннор Макмайкл
22:14
Райан Леонард
32:50
Тэннер Пирсон
36:41
Мартин Фехервари
46:08
Логан Стэнли
58:27
Джейкоб Чикран
(Алексей Протас, Тревор ван Римсдайк)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит