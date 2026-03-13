Бобровский сравнялся с Хабибулиным по числу матчей в НХЛ

В основное время у хозяев отличился Сэм Беннетт (42'), у гостей — Адам Фантилли (34'). Победу «Флориде» на третьей минуте овертайма принес точный бросок Сэма Райнхарта.
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 31 и был признан второй звездой встречи. 37-летний россиянин провел 799-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ и сравнялся по этому показателю с олимпийским чемпионом Николаем Хабибулиным. Теперь Бобровский делит с ним первое место по числу сыгранных матчей в НХЛ среди российских вратарей.
Среди всех вратарей в истории НХЛ Бобровский занимает 18-е место. Рекордсменом лиги по этому показателю является легендарный канадский голкипер Мартин Бродер (1266).
«Флорида» одержала третью победу подряд и поднялась на 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание «пантер» от зоны плей-офф составляет девять очков. В понедельник, 16 марта, «Флорида» на выезде сыграет против «Сиэтла».
«Коламбус» проиграл три из четырех последних матчей и идет на девятой строчке на Востоке, отставая от зоны плей-офф на одно очко. В воскресенье, 15 марта, «мундиры» на выезде сыграют против «Филадельфии».
Пол Морис
Рик Боунесс
Сергей Бобровский
(00:00-62:20)
Элвис Мерзликинс
(00:00-62:20)
17:13
Эту Луостаринен
30:57
Донован Себранго
33:01
Адам Фантилли
(Мэйсон Марчмент)
40:00
Дэймон Северсон
41:28
Сэм Беннетт
(Сэм Райнхарт, Маки Самоскевич)
60:48
Адам Фантилли
62:20
Сэм Райнхарт
(Мэттью Ткачак, Майк Беннинг)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит