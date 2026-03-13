Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.00
П2
1.92
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.75
П2
8.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.13
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.22
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.00
X
5.07
П2
1.55
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.28
П2
8.00
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.31
П2
4.32
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Барыс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Ванкувер
4
:
Нэшвилл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
6
:
Питтсбург
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
1
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
2
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
7
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
2
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
1
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Калгари
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Детройт
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
6
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
2
:
Коламбус
1
П1
X
П2

Бобровский сравнялся с Хабибулиным по числу матчей в НХЛ

«Флорида» дома обыграла «Коламбус» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

В основное время у хозяев отличился Сэм Беннетт (42'), у гостей — Адам Фантилли (34'). Победу «Флориде» на третьей минуте овертайма принес точный бросок Сэма Райнхарта.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 31 и был признан второй звездой встречи. 37-летний россиянин провел 799-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ и сравнялся по этому показателю с олимпийским чемпионом Николаем Хабибулиным. Теперь Бобровский делит с ним первое место по числу сыгранных матчей в НХЛ среди российских вратарей.

Среди всех вратарей в истории НХЛ Бобровский занимает 18-е место. Рекордсменом лиги по этому показателю является легендарный канадский голкипер Мартин Бродер (1266).

«Флорида» одержала третью победу подряд и поднялась на 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание «пантер» от зоны плей-офф составляет девять очков. В понедельник, 16 марта, «Флорида» на выезде сыграет против «Сиэтла».

«Коламбус» проиграл три из четырех последних матчей и идет на девятой строчке на Востоке, отставая от зоны плей-офф на одно очко. В воскресенье, 15 марта, «мундиры» на выезде сыграют против «Филадельфии».

Флорида
2:1
0:0, 0:1, 1:0
ОТ
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
13.03.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 18686 зрителей
Главные тренеры
Пол Морис
Рик Боунесс
Вратари
Сергей Бобровский
(00:00-62:20)
Элвис Мерзликинс
(00:00-62:20)
1-й период
17:13
Эту Луостаринен
2-й период
30:57
Донован Себранго
33:01
Адам Фантилли
(Мэйсон Марчмент)
3-й период
40:00
Дэймон Северсон
41:28
Сэм Беннетт
(Сэм Райнхарт, Маки Самоскевич)
Овертайм
60:48
Адам Фантилли
62:20
Сэм Райнхарт
(Мэттью Ткачак, Майк Беннинг)
Статистика
Флорида
Коламбус
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
2
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит