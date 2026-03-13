Бобровский сравнялся с Хабибулиным по числу матчей в НХЛ

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 31 и был признан второй звездой встречи. 37-летний россиянин провел 799-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ и сравнялся по этому показателю с олимпийским чемпионом Николаем Хабибулиным. Теперь Бобровский делит с ним первое место по числу сыгранных матчей в НХЛ среди российских вратарей.