«Я хочу остаться». Бобровский — о конце контракта с «Флоридой»

«Я хочу быть здесь. Я люблю команду, болельщиков, организацию и все остальное. Да, я хочу остаться», — цитирует 37-летнего россиянина Miami Herald.
Действующий контракт Бобровского с «Флоридой» рассчитан до конца нынешнего сезона. В этом сезоне на счету вратаря 45 матчей и 24 победы при 87,8% сэйвов и коэффициенте надежности 3,03.
Бобровский выступает за «Пантерз» с 2019 года. Вместе с командой россиянин выиграл два Кубка Стэнли (2024, 2025). В начале марта в СМИ появлялись слухи о возможном обмене Бобровского в «Эдмонтон».
Сергею Бобровскому 37 лет. Также в НХЛ вратарь выступал за «Филадельфию» и «Коламбус». В составе сборной России Бобровский выиграл чемпионат мира 2014 года, а также серебро (2015) и бронзу (2016) мирового первенства.
Пол Морис
Рик Боунесс
Сергей Бобровский
(00:00-62:20)
Элвис Мерзликинс
(00:00-62:20)
17:13
Эту Луостаринен
30:57
Донован Себранго
33:01
Адам Фантилли
(Мэйсон Марчмент)
40:00
Дэймон Северсон
41:28
Сэм Беннетт
(Сэм Райнхарт, Маки Самоскевич)
60:48
Адам Фантилли
62:20
Сэм Райнхарт
(Мэттью Ткачак, Майк Беннинг)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит