Защитник «Флориды» Куликов выбыл до конца сезона из-за перелома

Дмитрий Куликов недавно получил перелом носа и играл в специальной маске. Куликов также стал третьим игроком «Пантерз» за последние несколько недель, чей сезон закончился из-за перелома пальца. Эван Родригес сломал палец 26 марта, а Аарон Экблад — 31 марта.
Куликов сыграл всего 19 матчей в этом сезоне после первоначальной травмы верхней части тела 9 октября. Всего в НХЛ россиянин набрал 247 очков (50 голов, 197 передач) в 1037 играх за свою карьеру.
До конца регулярного сезона «пантерам» осталось провести четыре игры. Клуб уже потерял шансы на выход в плей-офф. Впервые с 2015 года действующий обладатель Кубка Стэнли не смог пробиться в плей-офф для защиты титула. В сезоне-2014/15 в розыгрыше трофея не сумел принять участие «Лос-Анджелес».
«Флорида» выиграла Кубок Стэнли в 2024 и 2025 годах. В составе команды выступают также российские вратари Сергей Бобровский и Даниил Тарасов.
Мартен Сан-Луи
Пол Морис
Якуб Добеш
(00:00-46:13)
Даниил Тарасов
(00:00-65:00)
Якуб Добеш
(46:22-57:59)
Якуб Добеш
(58:55-59:12)
Якуб Добеш
(59:39-65:00)
01:31
Адам Энгстрем
09:23
Картер Верхэге
(Донован Себранго)
10:47
Дмитрий Куликов
17:58
Донован Себранго
20:31
Тобиас Бьорнфут
20:54
Иван Демидов
(Коул Кофилд, Юрай Слафковски)
33:43
Коул Рейнхардт
(Люк Канин, Сет Джонс)
34:25
Иван Демидов
46:22
Филлип Дано
(Адам Энгстрем, Ноа Добсон)
47:49
Эту Луостаринен
(Йеспер Боквист, Густав Форслинг)
59:39
Ник Сузуки
(Лэйн Хатсон, Юрай Слафковски)
59:48
Томаш Носек
победный бросок: Коул Кофилд
(Монреаль)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит