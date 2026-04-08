Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
:
Салават Юлаев
П1
1.59
X
4.73
П2
5.10
П1
1.59
X
4.73
П2
5.10
Хоккей. НХЛ
09.04
Рейнджерс
:
Баффало
П1
2.96
X
4.40
П2
2.10
П1
2.96
X
4.40
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
09.04
Торонто
:
Вашингтон
П1
3.01
X
4.40
П2
2.08
П1
3.01
X
4.40
П2
2.08
Хоккей. КХЛ
не начался
Авангард
:
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
0
:
Нэшвилл
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
1
:
Вегас
2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
6
:
Эдмонтон
5
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
4
:
Калгари
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Сиэтл
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
1
:
Колорадо
3
Защитник «Флориды» Куликов выбыл до конца сезона из-за перелома

Российский защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов сломал палец во время матча с «Монреаль Канадиенс» (3:4 Б).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Дмитрий Куликов недавно получил перелом носа и играл в специальной маске. Куликов также стал третьим игроком «Пантерз» за последние несколько недель, чей сезон закончился из-за перелома пальца. Эван Родригес сломал палец 26 марта, а Аарон Экблад — 31 марта.

Куликов сыграл всего 19 матчей в этом сезоне после первоначальной травмы верхней части тела 9 октября. Всего в НХЛ россиянин набрал 247 очков (50 голов, 197 передач) в 1037 играх за свою карьеру.

До конца регулярного сезона «пантерам» осталось провести четыре игры. Клуб уже потерял шансы на выход в плей-офф. Впервые с 2015 года действующий обладатель Кубка Стэнли не смог пробиться в плей-офф для защиты титула. В сезоне-2014/15 в розыгрыше трофея не сумел принять участие «Лос-Анджелес».

«Флорида» выиграла Кубок Стэнли в 2024 и 2025 годах. В составе команды выступают также российские вратари Сергей Бобровский и Даниил Тарасов.

Монреаль
4:3
0:1, 1:1, 2:1, 0:0
Б
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 25
8.04.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Centre Bell, 20962 зрителя
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Пол Морис
Вратари
Якуб Добеш
(00:00-46:13)
Даниил Тарасов
(00:00-65:00)
Якуб Добеш
(46:22-57:59)
Якуб Добеш
(58:55-59:12)
Якуб Добеш
(59:39-65:00)
1-й период
01:31
Адам Энгстрем
09:23
Картер Верхэге
(Донован Себранго)
10:47
Дмитрий Куликов
17:58
Донован Себранго
2-й период
20:31
Тобиас Бьорнфут
20:54
Иван Демидов
(Коул Кофилд, Юрай Слафковски)
33:43
Коул Рейнхардт
(Люк Канин, Сет Джонс)
34:25
Иван Демидов
3-й период
46:22
Филлип Дано
(Адам Энгстрем, Ноа Добсон)
47:49
Эту Луостаринен
(Йеспер Боквист, Густав Форслинг)
59:39
Ник Сузуки
(Лэйн Хатсон, Юрай Слафковски)
59:48
Томаш Носек
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Коул Кофилд
(Монреаль)
Статистика
Монреаль
Флорида
Штрафное время
4
8
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит