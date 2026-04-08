Защитник «Флориды» Куликов выбыл до конца сезона из-за перелома

До конца регулярного сезона «пантерам» осталось провести четыре игры. Клуб уже потерял шансы на выход в плей-офф. Впервые с 2015 года действующий обладатель Кубка Стэнли не смог пробиться в плей-офф для защиты титула. В сезоне-2014/15 в розыгрыше трофея не сумел принять участие «Лос-Анджелес».