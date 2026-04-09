Защитник «Нью-Джерси» выбыл до конца сезона из-за операции

Пресс-служба «Нью-Джерси Дэвилз» сообщила, что защитник Люк Хьюз пропустит остаток сезона из-за операции и последующей реабилитации в межсезонье. У «дьяволов», уже не имеющих шансов на плей-офф, осталось всего четыре игры в регулярном чемпионате.
Клуб не раскрыл детали травмы. В этом сезоне Хьюз провёл 68 матчей, заработав 35 очков (6 голов и 29 передач). 22-летний защитник подписал семилетний контракт на $63 млн перед стартом сезона 2025/2026.
Скорее всего, операция помешает Хьюзу принять участие в чемпионате мира 2026 года, который начнётся 15 мая в Швейцарии.
Напоминаем, что российский нападающий «Дэвилз» Арсений Грицюк уже прокомментировал успешное проведение операции из-за которой он тоже пропустит остаток сезона.
На данный момент «Нью-Джерси» — одна из немногих команд в составе которой нет россиян.