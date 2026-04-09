Защитник «Нью-Джерси» выбыл до конца сезона из-за операции

Пресс-служба «Нью-Джерси Дэвилз» сообщила, что защитник Люк Хьюз пропустит остаток сезона из-за операции и последующей реабилитации в межсезонье. У «дьяволов», уже не имеющих шансов на плей-офф, осталось всего четыре игры в регулярном чемпионате.