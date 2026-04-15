Овечкин сделал заявление о своем будущем в «Вашингтоне»

40-летний россиянин отметился результативной передачей и был признан третьей звездой матча.
«Я не знаю, что будет дальше. Болельщики, которые приехали сюда из округа Колумбия и других мест, чтобы посмотреть игру, — это здорово. Я слышу, как они подбадривают меня и кричат, чтобы я остался еще на год. Это проявление большого уважения и очень важно для меня. Спасибо за поддержку. Мы стараемся побеждать и завершить сезон на позитивной ноте. Надеюсь, это не последняя моя игра. Не знаю, как все сложится. Поживем — увидим», — сказал Овечкин после матча.
Овечкин закончил 21-й сезон в НХЛ, отыграв все 82 матча. Он стал пятым игроком в истории НХЛ, кому покорилось это достижение в возрасте 40 лет и старше. На его счету 64 очка — 32 гола и 32 передачи. Он завершил сезон в ранге лучшего бомбардира и лучшего снайпера команды.
Действующий контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона. Ранее сообщалось, что 40-летний россиянин намерен принять решение о продолжении карьеры в НХЛ во время летнего межсезонья.
Всего на счету Овечкина 1734 матча в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ, в которых он набрал 1834 (1006+828) очка. Он является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярках (929). По общему количеству шайб Овечкин отстает от рекорда Уэйна Гретцки (1016) на 10 шайб.
Рик Боунесс
Спенсер Карбери
Джет Гривз
(00:00-58:24)
Клэй Стивенсон
20:27
Бун Дженнер
(Мэйсон Марчмент, Дэнтон Хейнен)
26:50
Командный штраф
30:46
Энтони Бовилье
(Тревор ван Римсдайк)
39:26
Кент Джонсон
42:43
Мэйсон Марчмент
54:06
Майлс Вуд
55:53
Джейкоб Чикран
(Том Уилсон, Александр Овечкин)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит