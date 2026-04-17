Иван Демидов стал лучшим бомбардиром НХЛ среди новичков

20-летний россиянин в своем первом полноценном сезоне в НХЛ отыграл все 82 матча и набрал 62 (19+43) очка. Его ближайшим преследователем был нападающий «Анахайма» Беккетт Сеннеке, набравший за 80 матчей 60 (23+37) очков. В трех заключительных матчах регулярного чемпионата 20-летний канадец не набрал ни одного очка.