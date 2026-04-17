Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Торпедо
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сиэтл
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Ванкувер
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Сан-Хосе
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Анахайм
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Сент-Луис
5
Иван Демидов стал лучшим бомбардиром НХЛ среди новичков

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов стал лучшим бомбардиром среди новичков в регулярном чемпионате НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

20-летний россиянин в своем первом полноценном сезоне в НХЛ отыграл все 82 матча и набрал 62 (19+43) очка. Его ближайшим преследователем был нападающий «Анахайма» Беккетт Сеннеке, набравший за 80 матчей 60 (23+37) очков. В трех заключительных матчах регулярного чемпионата 20-летний канадец не набрал ни одного очка.

Третье место занял защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер, набравший за 82 матча 59 (23+36) очков. 18-летний канадец, выбранный под первым номером на драфте НХЛ 2025 года, является главным фаворитом на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона. Демидов и Сеннеке будут конкурировать с ним за эту награду.

В списке лучших бомбардиров «Монреаля» Демидов занял пятое место, уступив Юраю Слафковскому (73), Лэйну Хатсону (78), Коулу Кофилду (88) и Нику Сузуки (101).

«Монреаль» завершил регулярный чемпионат НХЛ на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «хабы» сыграют против «Тампы-Бэй». Первый матч пройдет в воскресенье, 19 апреля, на домашнем льду «молний».

Филадельфия
4:2
2:0, 1:2, 1:0
Монреаль
Хоккей, НХЛ, Неделя 26
15.04.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Xfinity Mobile Arena, 20041 зритель
Главные тренеры
Рик Токкет
Мартен Сан-Луи
Вратари
Самуэль Эрссон
(00:00-07:56)
Якуб Добеш
(00:00-56:12)
Самуэль Эрссон
(c 08:08)
1-й период
00:21
Ник Силер
08:08
Портер Мартон
(Матвей Мичков, Оливер Бонк)
14:42
Оливер Бонк
(Матвей Мичков, Хантер Макдональд)
2-й период
26:50
Брендан Галлахер
(Кайден Гуле, Александр Тексье)
33:52
Матвей Мичков
36:43
Тайсон Форстер
39:49
Джейк Эванс
(Арбер Джекай, Джозеф Велено)
3-й период
44:48
Хантер Макдональд
50:19
Хантер Макдональд
50:19
Кирби Дак
52:00
Алекс Бамп
(Портер Мартон)
56:12
Давид Иржичек
56:12
Александр Тексье
Статистика
Филадельфия
Монреаль
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
0
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит