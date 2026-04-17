Иван Демидов стал лучшим бомбардиром НХЛ среди новичков

20-летний россиянин в своем первом полноценном сезоне в НХЛ отыграл все 82 матча и набрал 62 (19+43) очка. Его ближайшим преследователем был нападающий «Анахайма» Беккетт Сеннеке, набравший за 80 матчей 60 (23+37) очков. В трех заключительных матчах регулярного чемпионата 20-летний канадец не набрал ни одного очка.
Третье место занял защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер, набравший за 82 матча 59 (23+36) очков. 18-летний канадец, выбранный под первым номером на драфте НХЛ 2025 года, является главным фаворитом на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона. Демидов и Сеннеке будут конкурировать с ним за эту награду.
В списке лучших бомбардиров «Монреаля» Демидов занял пятое место, уступив Юраю Слафковскому (73), Лэйну Хатсону (78), Коулу Кофилду (88) и Нику Сузуки (101).
«Монреаль» завершил регулярный чемпионат НХЛ на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «хабы» сыграют против «Тампы-Бэй». Первый матч пройдет в воскресенье, 19 апреля, на домашнем льду «молний».
Рик Токкет
Мартен Сан-Луи
Самуэль Эрссон
(00:00-07:56)
Якуб Добеш
(00:00-56:12)
Самуэль Эрссон
(c 08:08)
00:21
Ник Силер
08:08
Портер Мартон
(Матвей Мичков, Оливер Бонк)
14:42
Оливер Бонк
(Матвей Мичков, Хантер Макдональд)
26:50
Брендан Галлахер
(Кайден Гуле, Александр Тексье)
33:52
Матвей Мичков
36:43
Тайсон Форстер
39:49
Джейк Эванс
(Арбер Джекай, Джозеф Велено)
44:48
Хантер Макдональд
50:19
Хантер Макдональд
Кирби Дак
52:00
Алекс Бамп
(Портер Мартон)
56:12
Давид Иржичек
56:12
Александр Тексье
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит