Овечкин заявил, что его семья хочет остаться в Вашингтоне

У Александра Овечкина и его жены Анастасии Шубской двое сыновей — Сергей (родился 18 августа 2018 года) и Илья (родился 27 мая 2020 года). Капитан «Вашингтона» отметил, что сыновья хотели бы остаться в американской столице.
«Сергей и Илья продолжают спрашивать: “Пап, ты останешься?” Я отвечаю им так же, как и всем остальным: “Посмотрим”. Они хотят, чтобы я остался, потому что они любят город, любят команду, любят ребят. Не могу раскрывать все свои планы, мне предстоит принять сложное решение», — рассказал Овечкин.
Александр Овечкин в июле 2021 года подписал 5-летний контракт с «Вашингтон Кэпиталз» на 9,5 миллионов долларов в год, который действует до конца сезона-2025/2026.
Овечкин закончил 21-й сезон в НХЛ, отыграв все 82 матча. Он стал пятым игроком в истории НХЛ, кому покорилось это достижение в возрасте 40 лет и старше. На его счету 64 очка — 32 гола и 32 передачи. Он завершил сезон в ранге лучшего бомбардира и лучшего снайпера команды.
Всего на счету Овечкина 1734 матча в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ, в которых он набрал 1834 (1006+828) очка. Он является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярках (929). По общему количеству шайб Овечкин отстает от рекорда Уэйна Гретцки (1016) отстает на 10 шайб.