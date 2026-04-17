Россиянин впервые стал лидером сезона по силовым приемам в НХЛ

29-летний россиянин отыграл все 82 матча, в которых набрал 23 (6+17) очка и провел 413 силовых приемов — по пять в среднем за игру. Это второй лучший результат в истории лиги с момента начала подсчета хитов в сезоне-2005/06. Рекорд принадлежит американцу Киферу Шервуду, который в прошлом сезоне совершил 460 силовых приемов.