Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сиэтл
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Ванкувер
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Сан-Хосе
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Анахайм
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Сент-Луис
5
Россиянин впервые стал лидером сезона по силовым приемам в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Яков Тренин стал лидером регулярного сезона НХЛ по количеству силовых приемов.

29-летний россиянин отыграл все 82 матча, в которых набрал 23 (6+17) очка и провел 413 силовых приемов — по пять в среднем за игру. Это второй лучший результат в истории лиги с момента начала подсчета хитов в сезоне-2005/06. Рекорд принадлежит американцу Киферу Шервуду, который в прошлом сезоне совершил 460 силовых приемов.

Тренин стал первым россиянином, занявшим первое место по силовым приемам по итогам сезона. Предыдущий рекорд по числу хитов среди россиян принадлежал защитнику «Бостона» Никите Задорову, который в сезоне-2017/18, выступая за «Колорадо», провел 278 силовых приемов.

Примечательно, что на долю Тренина пришлась почти четверть всех силовых приемов «Миннесоты». Остальные 35 полевых игроков, задействованных в сезоне, суммарно провели 1329 хита. Лишь двое из них смогли преодолеть отметку в 100 силовых приемов.

«Миннесота» завершила регулярный чемпионат на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф «дикари» сыграют против «Далласа». Серия стартует в ночь на воскресенье, 19 апреля.