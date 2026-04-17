Мичков впервые за карьеру в НХЛ дал интервью на английском языке

Автор публикации Адам Кимелман отметил, что российский форвард впервые пообщался с журналистами на английском языке за время своей карьеры в Северной Америке.
«В общении с одноклубниками и тренерами у меня нет никаких проблем. Давать интервью для меня сложнее. Это не легко, но и не так сложно, как раньше. Я понимаю всё, но у меня есть небольшие проблемы с разговором на английском языке», — сказал Мичков.
«В нашей команде много молодых талантов. В первый год из молодых были я и Джетт Лучанко. Теперь парней моего возраста больше, это хорошо. Нас ждет серия плей-офф против “Питтсбурга”. Это будет интересная серия. Я впервые сыграю в плей-офф в НХЛ. Уверен, что это будет отличный опыт», — добавил форвард «летчиков».
Ранее в разговорах с прессой Мичкову помогал сотрудник «Филадельфии» Слава Кузнецов. Матвей выступает в НХЛ с 2024 года.
В сезоне-2025/26 Мичков набрал 51 (20+31) очко в 82 встрече. В первом раунде Кубка Стэнли «Филадельфия» сыграет с «Питтсбургом». Серия стартует 19 апреля.