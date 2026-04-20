The Athletic назвал фаворита на победу в Кубке Стэнли

Безусловным фаворитом турнира назван «Колорадо Эвеланш»: за эту команду отдали голоса 60% опрошенных специалистов. Такой внушительный перевес подчеркивает высокие ожидания от выступления «лавин» в плей‑офф.
На второй позиции расположились сразу три клуба, получившие по 10% голосов:
«Каролина Харрикейнз»;
«Тампа‑Бэй Лайтнинг»;
«Миннесота Уайлд».
Эти команды рассматриваются экспертами как основные конкуренты «Колорадо» в борьбе за главный трофей.
Замыкают топ‑6 претендентов: «Даллас Старз» — 6,7% и двукратный финалист Кубка Стэнли последних сезонов — «Эдмонтон Ойлерз» (3,3%).
Плей‑офф Кубка Стэнли стартовал в ночь на 19 апреля 2026 года. Финальная серия, которая определит нового обладателя трофея, запланирована на июнь текущего года. Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли является «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.
«Колорадо» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ сезона-2025/26 обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 2:1. Вторая игра противостояния состоится 22 апреля.