Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
21.04
Питтсбург
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
2.98
Хоккей. НХЛ
21.04
Каролина
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
21.04
Даллас
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.19
П2
2.92
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2

The Athletic назвал фаворита на победу в Кубке Стэнли

Североамериканский спортивный портал The Athletic подвел итоги опроса своих журналистов — эксперты издания высказали предположения о том, какая команда завоюет Кубок Стэнли в текущем розыгрыше.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Zuma\TASS

Безусловным фаворитом турнира назван «Колорадо Эвеланш»: за эту команду отдали голоса 60% опрошенных специалистов. Такой внушительный перевес подчеркивает высокие ожидания от выступления «лавин» в плей‑офф.

На второй позиции расположились сразу три клуба, получившие по 10% голосов:

  • «Каролина Харрикейнз»;

  • «Тампа‑Бэй Лайтнинг»;

  • «Миннесота Уайлд».

Эти команды рассматриваются экспертами как основные конкуренты «Колорадо» в борьбе за главный трофей.

Замыкают топ‑6 претендентов: «Даллас Старз» — 6,7% и двукратный финалист Кубка Стэнли последних сезонов — «Эдмонтон Ойлерз» (3,3%).

Плей‑офф Кубка Стэнли стартовал в ночь на 19 апреля 2026 года. Финальная серия, которая определит нового обладателя трофея, запланирована на июнь текущего года. Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли является «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.

«Колорадо» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ сезона-2025/26 обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 2:1. Вторая игра противостояния состоится 22 апреля.