Фетисов: Хочется, чтобы Овечкин побил второй рекорд Гретцки

Вячеслав Фетисов высказался о возможном возвращении в Россию нападающего и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Александр Овечкин в июле 2021 года подписал 5-летний контракт с «Вашингтон Кэпиталз» на 9,5 миллионов долларов в год, который действует до конца сезона-2025/2026.

«Должен ли Овечкин вернуться в Россию? Саша сам должен принять решение, что он хочет делать дальше. Он имеет на это полное право. Как он решит, так мы должны все и принять. Этот сезон для него хороший, для команды не очень успешный. 32 гола в таком возрасте, никто не может себе позволить каждый сезон забивать по 30+ шайб. Поэтому есть смысл еще раз закончить на победной ноте. Конечно, всем хочется, чтобы он побил и второй рекорд Гретцки. Это будет великое дело», — передает слова Фетисова Sport24.

Овечкин закончил 21-й сезон в НХЛ, отыграв все 82 матча. Он стал пятым игроком в истории НХЛ, кому покорилось это достижение в возрасте 40 лет и старше. На его счету 64 очка — 32 гола и 32 передачи. Он завершил сезон в ранге лучшего бомбардира и лучшего снайпера команды.

Всего на счету Овечкина 1734 матча в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ, в которых он набрал 1834 (1006+828) очка. Он является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярках (929). По общему количеству шайб Овечкин отстает от рекорда Уэйна Гретцки (1016) отстает на 10 шайб.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше