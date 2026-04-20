Фетисов: Хочется, чтобы Овечкин побил второй рекорд Гретцки

«Должен ли Овечкин вернуться в Россию? Саша сам должен принять решение, что он хочет делать дальше. Он имеет на это полное право. Как он решит, так мы должны все и принять. Этот сезон для него хороший, для команды не очень успешный. 32 гола в таком возрасте, никто не может себе позволить каждый сезон забивать по 30+ шайб. Поэтому есть смысл еще раз закончить на победной ноте. Конечно, всем хочется, чтобы он побил и второй рекорд Гретцки. Это будет великое дело», — передает слова Фетисова Sport24.