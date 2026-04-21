«Вашингтон» готов финансово поддержать продление с Овечкиным

Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик ответил на вопрос о финансовых возможностях продлить контракт с капитаном клуба Александром Овечкиным.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Александр Овечкин в июле 2021 года подписал 5-летний контракт с «Кэпиталз» на $9,5 млн в год, который действует до конца сезона-2025/2026.

— Есть ли у вас отдельные планы на межсезонье с Овечкиным и без него?

— Позиция команды такова: мы даем ему немного времени, чтобы он мог отвлечься от сезона, все обдумать и поговорить с семьей. Потом он встретится со мной и Маклелланом, и мы продолжим поддерживать его, какое бы решение он ни принял. Думаю, у нас будет план, независимо от того, останется он в команде или нет. Это ничем не отличается от любого межсезонья, когда у некоторых игроков истекает контракт и вы можете пойти разными путями в зависимости от того, что с ними произойдет. То же самое и с ним, хоть он и лучший бомбардир в истории. Если он решит остаться, мы пойдем одним путем. Если решит завершить карьеру — другим.

— Если он все-таки решит продолжить — с точки зрения потолка зарплат, есть ли опасения, что вы сможете продлить контракт с Ови и одновременно заполучить остальных необходимых игроков?

— Такое ощущение, что вы так или иначе ставите меня в трудное положение. В межсезонье у нас хорошее положение с точки зрения потолка зарплат, что дает нам гибкость в выборе вариантов в зависимости от наших потребностей, — приводит слова Патрика Russian Machine Never Breaks.

Александр Овечкин закончил 21-й сезон в НХЛ, отыграв все 82 матча. На его счету 64 (32+32) очка. «Вашингтон» не смог выйти в плей-офф в нынешнем сезоне.

Всего на счету 40-летнего Овечкина 1734 матча в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ, в которых он набрал 1834 (1006+828) очка. Нападающий является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярках (929). По общему количеству шайб Овечкин отстает от рекорда Уэйна Гретцки (1016) на 10 шайб.


Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше