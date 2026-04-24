Овечкин пришел поддержать фарм-клуб «Вашингтона» в плей-офф

«Херши» обыграл «Бриджпорт Айлендерс» со счетом 5:2 и повел в серии 2−0. Одним из героев встречи стал российский форвард Богдан Тринеев, отметившийся голом и результативной передачей. Также на льду появился Иван Мирошниченко.
После игры Овечкин поделился эмоциями от матча:
«Вы сами видите, сколько талантливых игроков в этой организации… Все эти молодые ребята станут хорошими хоккеистами», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».
Александр Овечкин закончил 21-й сезон в НХЛ, отыграв все 82 матча. На его счету 64 (32+32) очка. «Вашингтон» не смог выйти в плей-офф в нынешнем сезоне.
Всего на счету 40-летнего Овечкина 1734 матча в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ, в которых он набрал 1834 (1006+828) очка. Нападающий является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярках (929). По общему количеству шайб Овечкин отстает от рекорда Уэйна Гретцки (1016) на 10 шайб.
Овечкин в июле 2021 года подписал 5-летний контракт с «Кэпиталз» на $9,5 млн в год, который действует до конца сезона-2025/2026.