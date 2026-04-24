Протас — об игре с Овечкиным: Буду рассказывать это своим детям

Белорусский нападающий системы «Вашингтона» Илья Протас высказался о капитане команды Александре Овечкине.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

19-летний Протас сыграл за «Кэпиталз» четыре матча, в которых набрал 4 (1+3) очка.

«У меня до сих пор ощущение, будто сплю и вижу сон. Но это особенное чувство — быть рядом с таким игроком. Он очень хорошо ко мне относился, сильно помогал и поддерживал. Иногда он был недоволен мной — и это нормально, потому что я нервничал, не всегда хорошо играл на льду.

Но вне льда он всегда был очень добрым, отзывчивым, помогал, приглашал на разные мероприятия с семьей. Это очень ценю. Провести с ним это время и играть вместе — это то, о чем я буду рассказывать своим детям», — приводит слова Протаса RMNB.

Протас стал лучшим новичком сезона-2025/2026 в АХЛ, выступая за фарм-клуб «Вашингтона» — «Херши Бэрс». Он занял первое место в списке лучших бомбардиров среди новичков лиги и разделил шестое место среди всех игроков АХЛ, набрав 66 (29+37) очков в 69 играх.


Александр Овечкин закончил 21-й сезон в НХЛ, отыграв все 82 матча. На его счету 64 (32+32) очка. «Вашингтон» не смог выйти в плей-офф в нынешнем сезоне. В июле 2021 года 40-летний хоккеист подписал 5-летний контракт с «Кэпиталз» на $9,5 млн в год, который действует до конца сезона-2025/2026.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше