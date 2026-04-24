Протас — об игре с Овечкиным: Буду рассказывать это своим детям

«У меня до сих пор ощущение, будто сплю и вижу сон. Но это особенное чувство — быть рядом с таким игроком. Он очень хорошо ко мне относился, сильно помогал и поддерживал. Иногда он был недоволен мной — и это нормально, потому что я нервничал, не всегда хорошо играл на льду.



Но вне льда он всегда был очень добрым, отзывчивым, помогал, приглашал на разные мероприятия с семьей. Это очень ценю. Провести с ним это время и играть вместе — это то, о чем я буду рассказывать своим детям», — приводит слова Протаса RMNB.