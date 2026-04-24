Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.88
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
25.04
Монреаль
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.20
П2
2.39
Хоккей. НХЛ
25.04
Юта
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.49
X
4.23
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Колорадо
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
1
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Баффало
3
П1
X
П2

Тренер «Тампы» назвал Никиту Кучерова злодеем

Главный тренер «Тампы» Джон Купер высказался об игровых качествах российского нападающего Никиты Кучерова.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли 32-летний Кучеров провел два матча, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

— Он невероятно целеустремлен и заряжен. И, знаете, я использовал слово «злодей». Ему все равно. Он просто выходит и делает свою работу. Он хочет сделать все, чтобы помочь нам победить, помочь нашей команде добиться успеха. Я думаю, здесь есть и еще то, что люди против него. Люди, наверное, хотят видеть его провал. Но его это не выбивает из колеи. И, наверное, именно поэтому он добился такого успеха. Потому что он не сдается под этим давлением, — приводит слова Купера пресс-служба НХЛ.

В ночь на 25 апреля «Тампа» проведет с «Монреалем» третий матч серии первого раунда плей-офф НХЛ. Счет — 1−1.

Никита Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. Он был выбран командой на драфте НХЛ 2011 года. В составе клуба хоккеист дважды стал обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021).

Всего за карьеру в НХЛ российский нападающий набрал 1124 (401+723) очка в 879 матчах.

Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше