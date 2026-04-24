Тренер «Тампы» назвал Никиту Кучерова злодеем

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли 32-летний Кучеров провел два матча, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.
— Он невероятно целеустремлен и заряжен. И, знаете, я использовал слово «злодей». Ему все равно. Он просто выходит и делает свою работу. Он хочет сделать все, чтобы помочь нам победить, помочь нашей команде добиться успеха. Я думаю, здесь есть и еще то, что люди против него. Люди, наверное, хотят видеть его провал. Но его это не выбивает из колеи. И, наверное, именно поэтому он добился такого успеха. Потому что он не сдается под этим давлением, — приводит слова Купера пресс-служба НХЛ.
В ночь на 25 апреля «Тампа» проведет с «Монреалем» третий матч серии первого раунда плей-офф НХЛ. Счет — 1−1.
Никита Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. Он был выбран командой на драфте НХЛ 2011 года. В составе клуба хоккеист дважды стал обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021).
Всего за карьеру в НХЛ российский нападающий набрал 1124 (401+723) очка в 879 матчах.