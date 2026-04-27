Матч-центр
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Ак Барс
П1
2.15
X
4.10
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
28.04
Питтсбург
:
Филадельфия
П1
2.20
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Тампа-Бэй
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Баффало
6
П1
X
П2

«Эдмонтон» Подколзина проиграл третий матч «Анахайму» в плей-офф

«Эдмонтон» уступил «Анахайму» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ сезона-2025/26 (3:4 ОТ).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла на домашней арене «Дакс». В составе победителей шайбы забросили Каттер Готье (28-я минута), Микаэль Гранлунд (39) и Джеффри Вьель (54). Решающий гол в овертайме забил Райан Пилинг (63). У проигравших отличились Каспери Капанен (1), Райан Ньюджент-Хопкинс (7) и Эван Бушар (44).

На счету нападающего «Ойлерз» Коннора Макдэвида две результативные передачи, у его партнера по команде Леона Драйзатля — одна.

Макдэвид стал третьим самым быстрым игроком в истории НХЛ, которому удалось провести 50 матчей плей-офф с несколькими набранными очками. На это хоккеисту понадобилось 100 игр.

Быстрее это делали только Уэйн Гретцки (77 матчей) и Марио Лемье (99 матчей).

Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин очков не набрал.

«Анахайм» ведет в серии до четырех побед со счетом 3−1. Следующий матч состоится в среду, 29 апреля, в 5:00 по московскому времени.

Анахайм
4:3
0:2, 2:0, 1:1
ОТ
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
27.04.2026, 04:30 (МСК UTC+3)
Honda Center, 16816 зрителей
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль
Крис Ноблок
Вратари
Лукаш Достал
(00:00-16:41)
Тристан Джарри
(00:00-62:29)
Лукаш Достал
(16:56-26:09)
Лукаш Достал
(26:13-62:29)
1-й период
00:38
Каспери Капанен
(Джейсон Дикинсон, Джейк Уолман)
05:36
Джексон Лакомб
06:32
Райан Нюджент-Хопкинс
(Эван Бушар, Коннор Макдэвид)
16:56
Джейк Уолман
2-й период
26:13
Джошуа Замански
27:36
Каттер Готье
(Алекс Киллорн, Джексон Лакомб)
37:00
Зак Хаймэн
38:43
Микаэль Гранлунд
(Лео Карлссон, Джон Карлсон)
3-й период
41:19
Джейк Уолман
43:23
Мэйсон Мактавиш
43:27
Эван Бушар
(Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль)
53:31
Джеффри Вьел
(Джон Карлсон, Джексон Лакомб)
Овертайм
62:29
Райан Пелинг
(Мэйсон Мактавиш)
Статистика
Анахайм
Эдмонтон
Штрафное время
4
8
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
2
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит