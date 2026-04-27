«Эдмонтон» Подколзина проиграл третий матч «Анахайму» в плей-офф

Встреча прошла на домашней арене «Дакс». В составе победителей шайбы забросили Каттер Готье (28-я минута), Микаэль Гранлунд (39) и Джеффри Вьель (54). Решающий гол в овертайме забил Райан Пилинг (63). У проигравших отличились Каспери Капанен (1), Райан Ньюджент-Хопкинс (7) и Эван Бушар (44).
На счету нападающего «Ойлерз» Коннора Макдэвида две результативные передачи, у его партнера по команде Леона Драйзатля — одна.
Макдэвид стал третьим самым быстрым игроком в истории НХЛ, которому удалось провести 50 матчей плей-офф с несколькими набранными очками. На это хоккеисту понадобилось 100 игр.
Быстрее это делали только Уэйн Гретцки (77 матчей) и Марио Лемье (99 матчей).
Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин очков не набрал.
«Анахайм» ведет в серии до четырех побед со счетом 3−1. Следующий матч состоится в среду, 29 апреля, в 5:00 по московскому времени.
Джоэль Кенневилль
Крис Ноблок
Лукаш Достал
(00:00-16:41)
Тристан Джарри
(00:00-62:29)
Лукаш Достал
(16:56-26:09)
Лукаш Достал
(26:13-62:29)
00:38
Каспери Капанен
(Джейсон Дикинсон, Джейк Уолман)
05:36
Джексон Лакомб
06:32
Райан Нюджент-Хопкинс
(Эван Бушар, Коннор Макдэвид)
16:56
Джейк Уолман
26:13
Джошуа Замански
27:36
Каттер Готье
(Алекс Киллорн, Джексон Лакомб)
37:00
Зак Хаймэн
38:43
Микаэль Гранлунд
(Лео Карлссон, Джон Карлсон)
41:19
Джейк Уолман
43:23
Мэйсон Мактавиш
43:27
Эван Бушар
(Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль)
53:31
Джеффри Вьел
(Джон Карлсон, Джексон Лакомб)
62:29
Райан Пелинг
(Мэйсон Мактавиш)
