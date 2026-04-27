Свитер Гретцки продан на аукционе за рекордные $2,8 млн

Свитер Гретцки, с легендарным номером 99, ушел с молотка на аукционе Goldin Auctions. В этой форме Гретцки завоевал свой четвертый и последний Кубок Стэнли в составе «Ойлерз», победив «Бостон». Всего через три месяца после победы в финальной серии он был обменян в «Лос‑Анджелес Кингз».