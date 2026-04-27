Свитер Гретцки продан на аукционе за рекордные $2,8 млн

Игровой свитер Уэйна Гретцки, в котором он выступал за «Эдмонтон Ойлерз» в финале Кубка Стэнли 1988 года, продан на аукционе за 2,8 миллиона долларов. Об этом сообщает ESPN.

Свитер Гретцки, с легендарным номером 99, ушел с молотка на аукционе Goldin Auctions. В этой форме Гретцки завоевал свой четвертый и последний Кубок Стэнли в составе «Ойлерз», победив «Бостон». Всего через три месяца после победы в финальной серии он был обменян в «Лос‑Анджелес Кингз».

Джерси канадского хоккеиста уже выставлялось на продажу в июне 2022 года — тогда его купили за 1,45 миллиона долларов, установив рекорд по стоимости. Резкий рост цв цене до 2,8 миллиона произошел после подтверждения аутентичности: эксперты компании MeiGray установили, что Гретцки использовал свитер как минимум в пяти матчах плей‑офф, включая первую и четвертую игры финальной серии 1988 года.

Уэйн Гретцки остается рекордсменом НХЛ по общему количеству набранных очков (2857) и результативных передач (1963) в регулярных чемпионатах. В составе «Эдмонтона» он четырежды становился обладателем Кубка Стэнли: в 1984, 1985, 1987 и 1988 годах.