Гол Дорофеева помог «Вегасу» сравнять счет в серии с «Ютой»

«Вегас» обыграл «Юту» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ Кубка Стэнли (5:4 ОТ).

Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити. У «Вегаса» дубль оформил Бретт Хауден (19-я и 51-я минуты), также шайбы забросили российский нападающий Павел Дорофеев (2), Коул Смит (24), автором победной шайбы стал Ши Теодор (80). В составе «Юты» отличились Ник Шмальц (29), Иэн Коул (29), Майкл Карконе (42) и Клейтон Келлер (46).

Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев забросил первую шайбу в этом плей-офф. Также Дорофеев мог стать автором победного гола своей команды, но судьи отменили взятие ворот из-за офсайда, в который попал Джек Айкел.

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев впервые оформил ассистентский хет-трик в Кубке Стэнли. Он стал пятым игроком в нынешнем плей-офф с тремя результативными передачами в матче. Ранее это делали Микаэль Гранлунд, Джейк Гюнцель, Джексон Лакомб и Матс Зуккарелло.

Счет в серии до четырех побед стал 2−2. Пятый матч противостояния пройдет на льду «Вегаса» утром 30 апреля по московскому времени.

Юта
4:5
0:2, 2:1, 2:1
ОТ
Вегас
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
28.04.2026, 04:30 (МСК UTC+3)
Delta Center, 12478 зрителей
Главные тренеры
Андре Туриньи
Джон Торторелла
Вратари
Карел Веймелка
(00:00-79:08)
Картер Харт
(00:00-79:08)
1-й период
01:12
Павел Дорофеев
(Иван Барбашев, Джек Айкел)
08:00
Колтон Сиссонс
16:44
Коул Смит
18:38
Бретт Хауден
(Митчелл Марнер)
2-й период
23:26
Коул Смит
(Колтон Сиссонс, Ноа Хэнифин)
23:44
Логан Кули
28:04
Ник Шмальц
(Михаил Сергачев, Лоусон Крауз)
28:33
Иэн Коул
(Шон Дурзи)
29:14
Коул Смит
36:14
Командный штраф
3-й период
41:45
Майкл Карконе
(Михаил Сергачев, Дилан Гюнтер)
45:10
Клэйтон Келлер
(Михаил Сергачев, Ник Шмальц)
45:39
Йон Петерка
50:25
Бретт Хауден
(Джек Айкел, Ноа Хэнифин)
Овертайм
62:28
Кевин Стенлунд
79:08
Ши Теодор
(Джек Айкел, Бретт Хауден)
Статистика
Юта
Вегас
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
3
4
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит