Гол Дорофеева помог «Вегасу» сравнять счет в серии с «Ютой»

Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити. У «Вегаса» дубль оформил Бретт Хауден (19-я и 51-я минуты), также шайбы забросили российский нападающий Павел Дорофеев (2), Коул Смит (24), автором победной шайбы стал Ши Теодор (80). В составе «Юты» отличились Ник Шмальц (29), Иэн Коул (29), Майкл Карконе (42) и Клейтон Келлер (46).
Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев забросил первую шайбу в этом плей-офф. Также Дорофеев мог стать автором победного гола своей команды, но судьи отменили взятие ворот из-за офсайда, в который попал Джек Айкел.
Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев впервые оформил ассистентский хет-трик в Кубке Стэнли. Он стал пятым игроком в нынешнем плей-офф с тремя результативными передачами в матче. Ранее это делали Микаэль Гранлунд, Джейк Гюнцель, Джексон Лакомб и Матс Зуккарелло.
Счет в серии до четырех побед стал 2−2. Пятый матч противостояния пройдет на льду «Вегаса» утром 30 апреля по московскому времени.
Андре Туриньи
Джон Торторелла
Карел Веймелка
(00:00-79:08)
Картер Харт
(00:00-79:08)
01:12
Павел Дорофеев
(Иван Барбашев, Джек Айкел)
08:00
Колтон Сиссонс
16:44
Коул Смит
18:38
Бретт Хауден
(Митчелл Марнер)
23:26
Коул Смит
(Колтон Сиссонс, Ноа Хэнифин)
23:44
Логан Кули
28:04
Ник Шмальц
(Михаил Сергачев, Лоусон Крауз)
28:33
Иэн Коул
(Шон Дурзи)
29:14
Коул Смит
36:14
Командный штраф
41:45
Майкл Карконе
(Михаил Сергачев, Дилан Гюнтер)
45:10
Клэйтон Келлер
(Михаил Сергачев, Ник Шмальц)
45:39
Йон Петерка
50:25
Бретт Хауден
(Джек Айкел, Ноа Хэнифин)
62:28
Кевин Стенлунд
79:08
Ши Теодор
(Джек Айкел, Бретт Хауден)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит