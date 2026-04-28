Александр Овечкин поужинал в резиденции посла России в США

Ужин состоялся в Вашингтоне в понедельник, 27 апреля. Супруга Овечкина Настасия опубликовала меню ужина, в котором значатся салат с дарами моря, утка с черносливом, овощи на гриле и десерт ассорти из русских пирожных с лесными ягодами.
В меню также прописан список напитков на выбор. Он весьма обширен и включает пиво, классические вина и крепкий алкоголь — виски и водку.
Для Овечкина нынешний сезон НХЛ уже закончился. По итогам регулярного сезона «столичные» набрали 93 очка и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев квалифицироваться в борьбу за Кубок Стэнли. На данный момент неизвестно, останется ли 40-летний хоккеист в лиге и на следующий сезон — его контракт со столичным клубом истекает летом.
Овечкин закончил 21-й сезон в НХЛ, отыграв все 82 матча. Он стал пятым игроком в истории НХЛ, кому покорилось это достижение в возрасте 40 лет и старше. На его счету 64 очка — 32 гола и 32 передачи. Он завершил сезон в ранге лучшего бомбардира и лучшего снайпера команды.
Всего на счету Овечкина 1734 матча в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ, в которых он набрал 1834 (1006+828) очка. Он является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярках (929). По общему количеству шайб Овечкин отстает от рекорда Уэйна Гретцки (1016) отстает на 10 шайб.