Кучеров вошел в тройку финалистов на приз лучшему игроку НХЛ по версии игроков

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров стал одним из трёх финалистов на приз «Тед Линдсей эворд» — награду лучшему хоккеисту сезона по версии профсоюза игроков НХЛ, сообщает пресс-служба турнира.
Соперниками Кучерова в борьбе за награду стали канадские нападающие Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» и Маклин Селебрини из «Сан-Хосе».
В регулярном чемпионате Кучеров набрал 130 очков (44 гола + 86 результативных передач). Макдэвид стал лучшим бомбардиром сезона, набрав 138 очков (48+90), а Селебрини во втором сезоне в лиге показал 115 очков (45+70).
Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года, дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021) и в 2019 году получил «Харт трофи» как самый ценный игрок регулярного чемпионата. Также он дважды завоёвывал бронзу чемпионатов мира в составе сборной России (2017, 2019).
Ныне Кучеров является действующим обладателем «Тед Линдсей эворд» — он уже выигрывал приз в 2019 году. Среди российских хоккеистов трижды награждался Александр Овечкин (2008, 2009, 2010), по разу — Сергей Фёдоров (1994) и Евгений Малкин (2012). Рекорд по количеству призов удерживает канадец Уэйн Гретцки, получавший «Тед Линдсей эворд» пять раз.