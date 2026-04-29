Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.04
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
30.04
Тампа-Бэй
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.30
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
30.04
Филадельфия
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.18
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Анахайм
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
2
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Баффало
1
:
Бостон
2
П1
X
П2

Капризов стал рекордсменом «Миннесоты» по голам в Кубке Стэнли

«Миннесота» обыграла «Даллас» в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ (4:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла на домашней арене «Старз». В составе победителей отличились Матс Цуккарелло (4-я минута), Мэтт Болди (40), Майкл Маккэррон (48) и российский форвард Кирилл Капризов (59), который также отметился двумя результативными передачами. У проигравших шайбы забросили Миро Хейсканен (9) и Джейсон Робертсон (57).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, для Капризова эта шайба стала 17-й в плей-офф. Россиянин установил рекорд «Миннесоты» по голам в Кубке Стэнли, обойдя Зака Паризе (16).

Также Кирилл Капризов вышел на 3-е место в истории клуба по очкам в плей-офф. За карьеру в Кубке Стэнли у Капризова 30 (17+13) очков в 30 матчах. По этому показателю он опередил Микко Койву (28 баллов в 59 встречах, 11+17). Выше идут лишь Паризе (37 очков в 44 матчах, 16+21) и нынешний капитан команды Джаред Сперджен (31 очко в 78 играх, 9+22).

29-летний россиянин был признан первой звездой встречи. В пяти играх в текущем плей-офф на его счету 9 (2+7) очков при показателе полезности «+9».

В этом матче по одной результативной передачи отдали российские нападающие «Миннесоты» Яков Тренин и Владимир Тарасенко.

«Миннесота» вышла вперед в серии до четырех побед — 3−2. Шестая встреча между командами пройдет в Сент-Поле 30 апреля.

Даллас
2:4
1:1, 0:1, 1:2
Миннесота
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
29.04.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
American Airlines Center, 18532 зрителя
Главные тренеры
Глен Гулутзан
Джон Хайнс
Вратари
Джейк Эттинджер
(00:00-54:48)
Йеспер Валльстедт
Джейк Эттинджер
(56:39-57:14)
Джейк Эттинджер
(58:00-58:05)
1-й период
03:51
Матс Зуккарелло
(Райан Хартман, Кирилл Капризов)
08:16
Бобби Бринк
08:58
Миро Хейсканен
(Джейсон Робертсон, Мэтт Дюшен)
18:09
Лиан Биксель
2-й период
23:47
Юэль Эрикссон Эк
29:53
Тайлер Майерс
38:42
Командный штраф
39:28
Мэтт Болди
(Куинн Хьюз, Кирилл Капризов)
3-й период
47:47
Майк Маккэррон
(Владимир Тарасенко, Яков Тренин)
48:43
Джейкоб Миддлтон
54:48
Джейми Бенн
54:48
Райан Хартман
56:39
Джейсон Робертсон
(Миро Хейсканен, Микко Рантанен)
58:00
Кирилл Капризов
(Джейкоб Миддлтон, Мэтт Болди)
58:37
Джаред Сперджен
Статистика
Даллас
Миннесота
Штрафное время
8
10
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
