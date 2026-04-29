Капризов стал рекордсменом «Миннесоты» по голам в Кубке Стэнли

Встреча прошла на домашней арене «Старз». В составе победителей отличились Матс Цуккарелло (4-я минута), Мэтт Болди (40), Майкл Маккэррон (48) и российский форвард Кирилл Капризов (59), который также отметился двумя результативными передачами. У проигравших шайбы забросили Миро Хейсканен (9) и Джейсон Робертсон (57).
Как сообщает пресс-служба НХЛ, для Капризова эта шайба стала 17-й в плей-офф. Россиянин установил рекорд «Миннесоты» по голам в Кубке Стэнли, обойдя Зака Паризе (16).
Также Кирилл Капризов вышел на 3-е место в истории клуба по очкам в плей-офф. За карьеру в Кубке Стэнли у Капризова 30 (17+13) очков в 30 матчах. По этому показателю он опередил Микко Койву (28 баллов в 59 встречах, 11+17). Выше идут лишь Паризе (37 очков в 44 матчах, 16+21) и нынешний капитан команды Джаред Сперджен (31 очко в 78 играх, 9+22).
29-летний россиянин был признан первой звездой встречи. В пяти играх в текущем плей-офф на его счету 9 (2+7) очков при показателе полезности «+9».
В этом матче по одной результативной передачи отдали российские нападающие «Миннесоты» Яков Тренин и Владимир Тарасенко.
«Миннесота» вышла вперед в серии до четырех побед — 3−2. Шестая встреча между командами пройдет в Сент-Поле 30 апреля.
Глен Гулутзан
Джон Хайнс
Джейк Эттинджер
(00:00-54:48)
Йеспер Валльстедт
Джейк Эттинджер
(56:39-57:14)
Джейк Эттинджер
(58:00-58:05)
03:51
Матс Зуккарелло
(Райан Хартман, Кирилл Капризов)
08:16
Бобби Бринк
08:58
Миро Хейсканен
(Джейсон Робертсон, Мэтт Дюшен)
18:09
Лиан Биксель
23:47
Юэль Эрикссон Эк
29:53
Тайлер Майерс
38:42
Командный штраф
39:28
Мэтт Болди
(Куинн Хьюз, Кирилл Капризов)
47:47
Майк Маккэррон
(Владимир Тарасенко, Яков Тренин)
48:43
Джейкоб Миддлтон
54:48
Джейми Бенн
54:48
Райан Хартман
56:39
Джейсон Робертсон
(Миро Хейсканен, Микко Рантанен)
58:00
Кирилл Капризов
(Джейкоб Миддлтон, Мэтт Болди)
58:37
Джаред Сперджен
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит