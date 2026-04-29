Капризов стал рекордсменом «Миннесоты» по голам в Кубке Стэнли

Также Кирилл Капризов вышел на 3-е место в истории клуба по очкам в плей-офф. За карьеру в Кубке Стэнли у Капризова 30 (17+13) очков в 30 матчах. По этому показателю он опередил Микко Койву (28 баллов в 59 встречах, 11+17). Выше идут лишь Паризе (37 очков в 44 матчах, 16+21) и нынешний капитан команды Джаред Сперджен (31 очко в 78 играх, 9+22).