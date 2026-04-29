Гол Подколзина помог «Эдмонтону» избежать вылета из Кубка Стэнли

Встреча прошла на домашней площадке «Ойлерз». В составе хозяев дубль оформил Леон Драйзайтль (11-я и 31-я минуты), еще по шайбе забросили российский нападающий Василий Подколзин (3) и Зак Хайман (9). У гостей отличился Алекс Киллорн (29).
Подколзин забросил вторую шайбу в нынешнем плей-офф НХЛ. Всего российский форвард набрал 5 очков (2+3) в пяти матчах первого раунда.
Игроки «Эдмонтона» Райан Ньюджент-Хопкинс и Коннор Макдэвид оформили два ассистентских дубля. Их партнер по команде Эван Бушар в этом матче трижды отметился результативными передачи.
«Анахайм» продолжает лидировать в серии до четырех побед — 3−2. Следующая игра пройдет на арене «Дакс» 30 апреля.
В другом матче дня «Бостон» с Задоровым и Хуснутдиновым спасся от вылета из Кубка Стэнли. «Брюинз» обыграли «Баффало» в овертайме со счетом 2:1. Победную шайбу забросил Давид Пастрняк. «Бостон» уступает «Баффало в серии со счетом 2−3. Следующая игра пройдет на арене “Брюинз” 2 мая.
Крис Ноблок
Джоэль Кенневилль
Коннор Ингрэм
Лукаш Достал
(00:00-10:13)
Вилле Хуссо
(10:13-54:45)
Вилле Хуссо
(c 57:18)
02:22
Василий Подколзин
(Эван Бушар, Райан Нюджент-Хопкинс)
08:33
Зак Хаймэн
(Райан Нюджент-Хопкинс)
10:13
Леон Драйзайтль
(Эван Бушар, Коннор Макдэвид)
10:31
Иан Мур
14:11
Леон Драйзайтль
14:11
Микаэль Гранлунд
21:18
Джеффри Вьел
22:10
Зак Хаймэн
28:04
Колтон Дач
28:26
Алекс Киллорн
(Мэйсон Мактавиш, Каттер Готье)
28:42
Джейкоб Труба
30:24
Леон Драйзайтль
(Коннор Макдэвид, Эван Бушар)
38:00
Зак Хаймэн
38:00
Тим Уош
57:18
Командный штраф
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит