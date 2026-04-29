Гол Подколзина помог «Эдмонтону» избежать вылета из Кубка Стэнли

В другом матче дня «Бостон» с Задоровым и Хуснутдиновым спасся от вылета из Кубка Стэнли. «Брюинз» обыграли «Баффало» в овертайме со счетом 2:1. Победную шайбу забросил Давид Пастрняк. «Бостон» уступает «Баффало в серии со счетом 2−3. Следующая игра пройдет на арене “Брюинз” 2 мая.