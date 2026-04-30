Хет-трик Дорофеева вывел «Вегас» вперед в серии плей-офф НХЛ

Матч прошел на домашней арене «Вегаса». У победителей хет-триком отметился российский нападающий Павел Дорофеев (20, 36 и 60-я минуты), еще по голу на счету Ши Теодора (38) и Бретта Хаудена (86). В составе проигравших шайбы забросили Джон Марино (18), Лоусон Крауз (31), Дилан Гюнтер (46) и Майкл Карконе (53).
Второй гол Дорофеев забил с передачи другого россиянина — Ивана Барбашева.
25-летний Дорофеев впервые в карьере забросил три шайбы в розыгрыше Кубка Стэнли и стал четвертым игроком с подобным достижением в истории «Вегаса». Теперь на счету россиянина четыре гола в пяти матчах текущего плей-офф. Форвард был признан второй звездой встречи.
У «Юты» четвертую результативную передачу в серии отдал защитник Михаил Сергачев.
«Вегас» вышел вперед в серии до четырех побед и ведет со счетом 3−2. Следующий матч пройдет 1 мая на домашней площадке «Юты».
Джон Торторелла
Андре Туриньи
Картер Харт
(00:00-58:19)
Карел Веймелка
(00:00-85:28)
Картер Харт
(59:07-85:28)
06:22
Джек Айкел
07:43
Ник Шмальц
10:48
Логан Кули
17:11
Джон Марино
(Клэйтон Келлер, Ник Шмальц)
18:45
Михаил Сергачев
19:19
Павел Дорофеев
(Томаш Гертл, Джек Айкел)
26:37
Логан Кули
30:40
Лоусон Крауз
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
32:43
Митчелл Марнер
35:37
Павел Дорофеев
(Ши Теодор, Иван Барбашев)
37:17
Ши Теодор
(Марк Стоун)
40:11
Коул Смит
40:11
Коул Смит
45:54
Дилан Гюнтер
(Маккензи Уигар, Кайлер Ямамото)
52:42
Майкл Карконе
(Александр Керфут)
59:07
Павел Дорофеев
(Джек Айкел, Райлли Смит)
71:34
Дилан Гюнтер
73:42
Иван Барбашев
73:42
Шон Дурзи
83:42
Райлли Смит
85:28
Бретт Хауден
(Митчелл Марнер)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит