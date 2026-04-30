Хет-трик Дорофеева вывел «Вегас» вперед в серии плей-офф НХЛ

25-летний Дорофеев впервые в карьере забросил три шайбы в розыгрыше Кубка Стэнли и стал четвертым игроком с подобным достижением в истории «Вегаса». Теперь на счету россиянина четыре гола в пяти матчах текущего плей-офф. Форвард был признан второй звездой встречи.