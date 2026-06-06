Россиянина признали лучшим голкипером сезона в НХЛ

Как сообщила пресс-служба лиги, российский хоккеист впервые получил данный приз в 2019 году. Всего он пять раз входил в число финальных претендентов на награду.
Василевский стал третьим вратарем не из Северной Америки, которому удалось завоевать трофей более одного раза. Ранее этого добивались Сергей Бобровский (дважды) и Доминик Гашек (шесть раз).
В завершившемся регулярном сезоне Василевский принял участие в 58 матчах. Он одержал 39 побед при 15 поражениях в основное время, что стало лучшим показателем среди всех вратарей лиги.
В финальную тройку номинантов также вошли россиянин Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») и американец Джереми Свэйман («Бостон Брюинз»). По итогам голосования Сорокин занял второе место, Свэйман — третье.
Ранее из российских хоккеистов «Везина Трофи» завоевывали Бобровский (2013, 2017) и Игорь Шестеркин (2022). Начиная с 2017 года представители России десятый раз подряд входят в число номинантов на эту награду. При этом до сезона‑2025/26 в тройке претендентов оказывался только один из них.