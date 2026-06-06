Россиянина признали лучшим голкипером сезона в НХЛ

Ранее из российских хоккеистов «Везина Трофи» завоевывали Бобровский (2013, 2017) и Игорь Шестеркин (2022). Начиная с 2017 года представители России десятый раз подряд входят в число номинантов на эту награду. При этом до сезона‑2025/26 в тройке претендентов оказывался только один из них.