НХЛ разыграла Василевского с помощью полицейских: видео

Церемония вручения награды прошла в нестандартном формате. Розыгрыш был организован рядом с домашней ареной клуба. Сотрудники полиции вызвали вратаря под предлогом неисправности его автомобиля. В мероприятии также была задействована служебная собака, которая, по легенде, обнаружила нечто подозрительное в машине.