НХЛ разыграла Василевского с помощью полицейских: видео

Церемония вручения награды прошла в нестандартном формате. Розыгрыш был организован рядом с домашней ареной клуба. Сотрудники полиции вызвали вратаря под предлогом неисправности его автомобиля. В мероприятии также была задействована служебная собака, которая, по легенде, обнаружила нечто подозрительное в машине.
Василевского попросили отойти от транспортного средства. Из салона была извлечена сумка, внутри которой находился «Везина Трофи». После этого награда была вручена голкиперу «молний».
В прошедшем регулярном сезоне Василевский принял участие в 58 матчах. Средний показатель пропущенных шайб составил 2,31 за игру, процент отраженных бросков — 91,2.
Для 31-летнего российского вратаря этот приз стал вторым в карьере. Впервые он получил «Везина Трофи» в 2019 году.