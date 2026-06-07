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НХЛ разыграла Василевского с помощью полицейских: видео

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан лучшим вратарем по итогам регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/26 и удостоен «Везина Трофи».

Источник: Minas Panagiotakis/Getty Images

Церемония вручения награды прошла в нестандартном формате. Розыгрыш был организован рядом с домашней ареной клуба. Сотрудники полиции вызвали вратаря под предлогом неисправности его автомобиля. В мероприятии также была задействована служебная собака, которая, по легенде, обнаружила нечто подозрительное в машине.

Василевского попросили отойти от транспортного средства. Из салона была извлечена сумка, внутри которой находился «Везина Трофи». После этого награда была вручена голкиперу «молний».

В прошедшем регулярном сезоне Василевский принял участие в 58 матчах. Средний показатель пропущенных шайб составил 2,31 за игру, процент отраженных бросков — 91,2.

Для 31-летнего российского вратаря этот приз стал вторым в карьере. Впервые он получил «Везина Трофи» в 2019 году.