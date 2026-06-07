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Кучеров не получил приз лучшему игроку сезона НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид выиграл Ted Lindsay Award в пятый раз в карьере.

Источник: Nic Antaya/Getty Images

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал обладателем Ted Lindsay Award — приза лучшему игроку сезона НХЛ по версии профсоюза игроков, сообщается на сайте НХЛ.

Другими финалистами награды были российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини.

Макдэвид выиграл Ted Lindsay Award в пятый раз в карьере. По этому показателю капитан «Эдмонтона» сравнялся с Уэйном Гретцки, который также получал приз пять раз.

В регулярном чемпионате сезона-2025/26 Макдэвид набрал 138 очков — 48 голов и 90 результативных передач. Канадец стал лучшим бомбардиром НХЛ и завоевал «Арт Росс Трофи».

Кучеров завершил регулярный чемпионат со 130 очками — 44 шайбы и 86 передач — в 76 матчах. Российский форвард ранее выигрывал Ted Lindsay Award в 2019 году и в прошлом сезоне.

Селебрини во втором сезоне в НХЛ набрал 115 очков — 45 голов и 70 передач — в 82 матчах. 19-летний нападающий установил рекорд «Сан-Хосе» по очкам за один регулярный чемпионат.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. В составе клуба россиянин дважды выиграл Кубок Стэнли — в 2020 и 2021 годах, а в 2019-м получил «Харт Трофи» как самый ценный игрок регулярного чемпионата.

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