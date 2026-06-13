Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
15.06
Вегас
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.20
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2

Экипировку Василевского с финала Кубка Стэнли продают за 2 млн

Шурин российского вратаря выставил на продажу щитки, ловушку и блин с победного матча финала 2021 года.

Источник: Reuters

Шурин российского вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского продает его хоккейную экипировку с победного матча финала Кубка Стэнли 2021 года, сообщает Mash на спорте.

По данным источника, за щитки, ловушку и блин родственник хоккеиста просит 2 млн рублей.

Отмечается, что амуниция досталась ему от брата жены Василевского, который также является профессиональным хоккеистом и сейчас выступает за хабаровский «Амур».

Состояние экипировки описывается как топовое. При этом на ней остались игровые отметины и следы от шайб с матчей финальной серии Кубка Стэнли.

Василевский выиграл Кубок Стэнли с «Тампой» в 2020 и 2021 годах. Во втором чемпионском сезоне российский голкипер был признан самым ценным игроком плей-офф и получил «Конн Смайт Трофи».

В финале Кубка Стэнли 2021 года «Тампа» обыграла «Монреаль Канадиенс» в серии со счетом 4−1.