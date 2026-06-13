Экипировку Василевского с финала Кубка Стэнли продают за 2 млн

Шурин российского вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского продает его хоккейную экипировку с победного матча финала Кубка Стэнли 2021 года, сообщает Mash на спорте.
По данным источника, за щитки, ловушку и блин родственник хоккеиста просит 2 млн рублей.
Отмечается, что амуниция досталась ему от брата жены Василевского, который также является профессиональным хоккеистом и сейчас выступает за хабаровский «Амур».
Состояние экипировки описывается как топовое. При этом на ней остались игровые отметины и следы от шайб с матчей финальной серии Кубка Стэнли.
Василевский выиграл Кубок Стэнли с «Тампой» в 2020 и 2021 годах. Во втором чемпионском сезоне российский голкипер был признан самым ценным игроком плей-офф и получил «Конн Смайт Трофи».
В финале Кубка Стэнли 2021 года «Тампа» обыграла «Монреаль Канадиенс» в серии со счетом 4−1.