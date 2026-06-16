Чемпион мира по хоккею 2003 года Колдер умер на 48-м году жизни

Бывший форвард «Чикаго Блэкхокс» и сборной Канады Кайл Колдер скончался 15 июня в возрасте 47 лет. О смерти экс-хоккеиста сообщила в соцсетях его дочь Мэдисон Колдер.



По информации команды «Лос-Анджелес Джуниорс Кингз», которую Колдер возглавлял в 2018—2022 годах, причиной смерти стала непродолжительная болезнь.



Колдер был выбран «Чикаго» под общим 130-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 1997 году. В лиге он также играл за «Филадельфию Флайерз», «Детройт Ред Уингз», «Лос-Анджелес Кингз» и «Анахайм Дакс». Всего в НХЛ нападающий провел 590 матчей, набрав 294 очка — 114 голов и 180 передач.