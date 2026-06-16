Кузнецов рассказал, как Овечкин поддержал его после переезда в США

Экс-форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов в новом выпуске FONtour вспомнил, какую роль Александр Овечкин сыграл в его привыкании к жизни в США и адаптации в клубе.
Кузнецов: Мне был 21 год, когда я приехал сюда [в США], и он [Овечкин] меня взял под крыло. 10 лет нас оберегал — всех русских. За нас горой был всегда. На нас криво посмотреть никто не мог. Это все начиналось от мелочей — я жил у него дома, он меня кормил. Все дела, полностью помогал человек. Он не только ко мне так относился, а к любому русскому [хоккеисту], кто переходил в «Вашингтон».
Аршавин: Ему нужно оставаться, чтобы побить рекорд Гретцки?
Кузнецов: Я хочу, чтобы он домой приехал.
Филатов: В «Динамо»?
Кузнецов: Почему он должен ехать в «Динамо», если ему в другом клубе дадут на 10 миллионов долларов больше?
Филатов: Потому что в данной истории это исключено.
Кузнецов: Я считаю, что срок спортсмена настолько короток, что, пока есть возможность зарабатывать деньги, он должен зарабатывать.
Аршавин: Вопрос только где.
Кузнецов: Для меня лично хорошо было бы сыграть против него в России на следующий год.